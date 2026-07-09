Beredskapssamordnare
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Eksjö Visa alla administratörsjobb i Eksjö
2026-07-09
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Område miljö, beredskap och säkerhet
Vill du vara med och bygga upp sjukvårdens beredskap inför kriser, katastrofer och ytterst krig?
På Höglandsjukhuset söker vi nu en beredskapssamordnare med förmåga att omsätta kunskap till praktisk handling i en stor och varierad organisation där samverkan och helhetsperspektiv är avgörande.
Rollen som beredskapssamordnare
Som beredskapssamordnare arbetar du strategiskt och stödjande i att utveckla och säkerställa en god beredskap. Du har ett eget ansvarsområde där du driver utvecklingen av beredskapsarbetet framåt, samtidigt som du samverkar tätt med andra funktioner. En arbetsvecka kan innebära att du ena dagen håller en utbildning eller övning, och nästa dag arbetar med att utveckla planer tillsammans med verksamheter eller stödjer i aktuella beredskapsfrågor.
I din roll kommer du att:
• Arbeta med att förankra den kris- och katastrofmedicinska planeringen inom sjukhuset.
• Bidra med beredskapsperspektiv i nära samarbete med vårdverksamheter och andra sjukhusövergripande funktioner i syfte att utveckla sjukhusets robusthet.
• Uppdatera och utveckla sjukhusets beredskapsplaner och rutiner kopplat till den katastrofmedicinska planen.
• Stödja verksamheter i kontinuitetshantering och upprättande av reservrutiner.
• Ansvara för utbildningar och övningar inom beredskapsområdet tillsammans med kollegor inom beredskapsenheten.
• Utveckla och stödja ledningsfunktionen "Särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse".
• Förbereda sjukhuset för att kunna hantera fredstida kriser och ytterst krig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Höglandssjukhuset i Eksjö. Tjänsten innebär resor och kräver B-körkort. Då rollen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap och godkänd registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan tillträde. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
Din blivande arbetsplats
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i fokus. Här finns en bred expertis inom miljö, beredskap och säkerhet, vilket ger goda möjligheter att både lära och bidra. Verksamheten är organiserad i fyra enheter:
• Miljö
• Beredskap
• Säkerhet
• Bevakning
Vi är en del av Verksamhetsstöd och service, där vi arbetar för att skapa det bästa möjliga stödet för verksamheterna inom Region Jönköpings län. Läs (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/miljo-beredskap-sakerhet/)
om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera.
Din arbetsplats är på Höglandssjukhuset. Du kommer arbeta nära kollegor inom beredskap och säkerhet, samtidigt som du har en självständig roll i och med placeringen på Höglandssjukhuset. Du kommer ha ett stort eget ansvar för att stödja sjukhusets verksamheter.
Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med merahttps://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/Publiceringsdatum2026-07-09Profil
Vi söker dig som:
• Har utbildning och erfarenhet som sjuksköterska.
• Är ansvarstagande och kan arbeta såväl ensamt som i grupp
• Har kunskap om eller intresse för krisberedskap och katastrofmedicin.
• Har erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller projektledning.
• Är en lagspelare med god förmåga att samarbeta i arbetsgrupper och skapa nätverk.
• Har en pedagogisk förmåga och kan kommunicera tydligt och inspirerande.
• Är lösningsfokuserad och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Vårt erbjudande till dig
Du får en nyckelroll i att utveckla sjukhusets beredskap i en tid där frågan är mer aktuell än någonsin. Rollen ger dig möjlighet att påverka på riktigt, arbeta nära ledning och utvecklas inom ett växande och prioriterat område. Du blir en del av en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor som skapar värde för hela Region Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Sista ansökningsdag är den 17 augusti. Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor går det bra att ta kontakt under vecka 32-33:
• Enhetschef: Carl Olausson, 010-242 41 23, carl.olausson@rjl.se
Välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S733/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9998444