Beredskapssamordnare
2026-05-05
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
Kommunstyrelseförvaltningen ger ett effektivt och professionellt stöd till förtroendevalda, service och ledning till förvaltningar samt direkt service och information till medborgare i Nybro kommun i vissa specifika verksamheter.
Arbetsuppgifter
Området civilt försvar och krisberedskap utvecklas snabbt, med nya förväntningar och krav från lokal, regional och nationell nivå. I rollen som civil beredskapssamordnare blir du en central resurs i kommunens arbete med att stärka vår förmåga inför och vid samhällsstörningar och höjd beredskap.
I rollen arbetar du både strategiskt och operativt för att stärka kommunens beredskapsförmåga. Du stödjer ledning och verksamheter i frågor som rör krisberedskap, civilt försvar och kontinuitetshantering, och du tar fram samt analyserar lokala lägesbilder, risk- och sårbarhetsbedömningar och tillhörande åtgärdsplaner. Arbetet innebär också att du bidrar till planering och vidareutveckling av kommunens krisorganisation, tvärfunktionella processer och andra insatser som stärker kommunens förmåga vid samhällsstörningar och höjd beredskap.
Som sakkunnig inom civilt försvar stöttar du chefer och medarbetare i frågor som rör robusthet, skydd av samhällsviktig verksamhet, otillbörlig påverkan samt fysisk och personrelaterad säkerhet. Du samverkar löpande med myndigheter, kommuner, regioner och frivilligorganisationer för att säkerställa en god helhetssamordning. Arbetet omfattar även att utveckla och uppdatera styrdokument, rutiner och processer kopplade till beredskap och civilt försvar, liksom att utbilda och informera medarbetare för att höja krishanteringsförmågan och medvetenheten i organisationen. Därutöver deltar du i upphandlingar och avtalsarbete som rör beredskaps- och säkerhetsrelaterade tjänster och produkter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning, exempelvis inom risk- och säkerhetsarbete eller samhällsskydd och beredskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina uppdrag och driva arbetet framåt. Du har ett proaktivt förhållningssätt och förmåga att skapa samverkan, fånga upp behov och hitta lösningar. Dessutom har du god analytisk förmåga och lätthet att se helheter och samband, liksom en förmåga att bygga relationer och skapa förtroende både inom och utanför organisationen.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i en kommunal organisation samt tidigare har arbetat inom trygghets- och säkerhetsarbete, krisberedskap eller civilt försvar. Det är även en fördel om du har kunskap om riskanalyser, beredskapsplanering eller kontinuitetshantering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning.
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 74".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro kommun
382 80 NYBRO
För detta jobb krävs körkort.
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltning, Utvecklingsenheten
Helena Mertner helena.mertner@nybro.se 0481-45252
