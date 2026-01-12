Beredskapssamordnare
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en beredskapssamordnare till Socialförvaltningen. I rollen som beredskapssamordnare har du en central position i att samordna och utveckla arbete med krisberedskap, robusthet och civilt försvar inom förvaltningen. Du arbetar för att stärka förvaltningens beredskap för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet även vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Utöver samverkan inom kommunen, samverkar du också med andra samhällsviktiga aktörer i Linköping.
Du verkar för att identifiera, minimera och förebygga risker inom socialförvaltningens ansvarsområde. Rollen innebär både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Du arbetar med att genomföra övningar, samt agerar och följer upp vid skarpa händelser. Du arbetar dessutom med att ta fram kontinuitets- och krisplaner, förvaltningsspecifika rutiner och styrdokument. Arbetet innebär också omvärldsbevakning där du bevakar lagkrav och håller dig uppdaterad om läget lokalt, nationellt och internationellt.
Som beredskapssamordnare har du en viktig roll för att stärka kommunens motståndskraft.
Din arbetsplats
Uppdraget som beredskapssamordnare är placerad i Enheten Lokaler och Säkerhet på Socialförvaltningen. Förvaltningen som du organisatoriskt tillhör kommer att ha ett helhetsansvar för myndighetsutövning, planering, beställning, utförande och uppföljning inom socialtjänsten.
Arbetsplatsen är centralt placerad. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag med förtroendearbetstid. Utifrån arbetsuppgifternas karaktär erbjuds möjligheter till distansarbete.
Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som anställd i Linköpings kommun: https://www.linkoping.se/arbete-och-lediga-jobb/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom krisberedskap, totalförsvar eller samhällssäkerhet, alternativt av arbetsgivaren bedömd annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av att arbeta med beredskap och säkerhet. Vi ser också att du har erfarenhet av att arbeta med övergripande planer och strategier, såsom kontinuitetsplaner. Du har också erfarenhet av att göra riskbedömningar, samt har god kunskap om styrning och lagstiftning inom totalförsvarsområdet.
Det ses som meriterande om du har erfarenhet av arbete med beredskap och säkerhet inom offentlig sektor, eller om du på annat sätt har god kännedom om arbete inom offentlig förvaltning och inom en politiskt styrd organisation. Om du har har arbetat med cybersäkerhet och informationssäkerhet är det meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av projektledning, utredning och analysarbete. Har du specifikt arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ses även det som meriterande.
Tjänsten innebär arbete med att upprätta planer och strategier, därför är det ett krav att du har god kunskap i svenska i både tal och skift. B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor inom kommunen.
Vi söker dig som är tydlig, strategisk och analytisk. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerhetsställer att budskap når fram. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har förmåga att se sakers långsiktiga betydelse och anpassar dina handlingar till detta. Du arbetar bra med komplexa frågor, samt analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Du tar ansvar för din uppgift, arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du har också en god förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig.
I den här rekryteringen använder vi personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16413
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
