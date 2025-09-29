Beredskapssamordnare
2025-09-29
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 230 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Boverket har nyligen blivit beredskapsmyndighet, innebärande att myndigheten behöver bygga upp en god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Boverket kommer arbeta med den nationella försörjningsförmågan inom den nya beredskapssektorn Industri, bygg och handel.
Boverket söker därför nu en beredskapssamordnare som kan delta i arbetet med att bygga upp beredskapsförmågan inom vårt ansvarsområde. Arbetet innebär att stärka myndighetens krisberedskap genom utbildningsinsatser, genomförande av övergripande risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsarbete och planera övningar. Rollen innebär även att inom ramen för civilförsvaret arbeta med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder.
Som beredskapssamordnare ingår du i enheten för service- och informationshantering. Enheten leds av en enhetschef tillika biträdande säkerhetsskyddschef och består av 10 medarbetare som arbetar med frågor som omfattar registratur, arkiv, administrativt stöd, servicecenter, verksjuridik och reception. I rollen som beredskapssamordnare kommer du att arbeta nära alla medarbetare inom säkerhetsskydd och med medarbetare på myndighetens övriga avdelningar.
Du kan bli aktuell för uppdraget som tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsten omfattar nationell samverkan inom beredskapssektorn och med andra myndigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• samordna, driva, utveckla och följa upp Boverkets arbete med beredskap, civilt försvar och kontinuitetsarbete.
• genomföra utredningar samt ta fram interna metoder och rutiner utifrån lagkrav samt följa upp efterlevnaden.
• initiera riskbedömning för att identifiera och hantera hot och sårbarheter
• planera och genomföra målgruppsanpassade utbildningar, workshoppar eller andra kommunikativa insatser inom beredskap.
• besvara remisser inom området beredskap eller civilt försvar.
• omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat några år inom offentlig verksamhet och har erfarenhet från beredskapsarbete och/eller civilt försvar samt är erfaren att driva projekt och processer utifrån uppsatta mål.
Det är meriterande om du har erfarenhet av beredskapsplanering och av krislednings- och stabsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet och förmåga att utveckla och anpassa stödet efter verksamhetens behov. I grunden har du en akademisk samhällsvetenskaplig examen eller motsvarande inom annat relevant område.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och självgående med god förmåga att organisera ditt arbete. Du är flexibel och har förmågan att hantera omprioriteringar och är van att arbeta i grupp likväl som självständigt. I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med dina kollegor och vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga. Din kommunikativa och pedagogiska förmåga är god, och du talar och skriver svenska obehindrat. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga egenskaper.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!
Anställningen
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning inför beslut om anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid huvudkontoret i Karlskrona med tillträde enligt överenskommelse. På Boverkets nya huvudkontor (https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/boverkets-nya-kontor/)
kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö. På Boverket finns också möjlighet för dig som medarbetare att teckna överenskommelse om att arbeta på distans upp till 49 % av arbetstiden, när och förutsatt att arbetsuppgifterna så tillåter.
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
