Beredskapssamordnare
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen / Säkerhetsjobb / Ljungby Visa alla säkerhetsjobb i Ljungby
2025-09-10
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Ljungby kommun söker dig som vill vara med och skapa en tryggare kommun inom säkerhet och beredskapsområdet. Det händer mycket inom området civil beredskap och vi behöver tillfälligt stärka upp vårt beredskapsarbete. På säkerhets- och beredskapsenheten arbetar vi med frågor inom hela skalan från förebyggande till kriser och till större extraordinära händelser samt höjd beredskap.
Arbetsuppgifterna kommer finnas inom hela enhetens ansvarsområde men med fokus på civilt försvar och krisberedskap. Du kommer både i grupp och självständigt utföra utredningar, ta fram underlag och genomföra planerade förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser att du är kommunikativ, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta. Dessutom har du förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden och kan omsätta myndigheters och andra aktörers krav till praktiskt och konkret arbete.
Du har en eftergymnasial examen inom exempelvis beredskapssamordning, risk- och krishantering eller statsvetenskap med inriktning mot säkerhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Tjänsten är tidsbegränsad, vilket innebär att vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Då arbetet innehåller uppgifter som är av stor betydelse för Ljungby kommun så kommer en fördjupad intervju att göras samt en bakgrundskontroll på slutkandidaten.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Säkerhetschef
Eva-Karin Karlsson eva-karin.karlsson@ljungby.se 0372 78 91 86 Jobbnummer
9501014