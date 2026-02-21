Beredskapssamordnare - samverkan med näringslivet
Kumla kommun / Administratörsjobb / Kumla Visa alla administratörsjobb i Kumla
2026-02-21
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla Publiceringsdatum2026-02-21Arbetsuppgifter
Kumla kommun söker nu en engagerad och relationsskapande beredskapssamordnare med fokus på samverkan med näringslivet för att stärka kommunens och samhällets beredskap. Tjänsten är en projektanställning på två år.
Som beredskapssamordnare blir du en viktig del av kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. I denna roll får du ett särskilt uppdrag: att utveckla och samordna samarbetet mellan Kumla kommun och det lokala näringslivet för att stärka vår gemensamma motståndskraft.
Du arbetar nära kommunens säkerhets- och beredskapsfunktion, näringslivsenheten samt företag i kommunen. Målet är att skapa hållbara strukturer för informationsdelning, resurssamverkan och ömsesidig kunskapshöjning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Bygga upp och driva former för samverkan mellan Kumla kommun och näringslivet inom krisberedskap och civilt försvar.
* Initiera och hålla i nätverk, dialogmöten, utbildningar och övningar med företag.
* Stärka näringslivets beredskapsförmåga genom stöd, vägledning och informationsinsatser.
* Medverka i kommunens arbete med försörjningsberedskap och kontinuitetshantering.
* Samordna och analysera informationsflöden mellan kommunen och företag vid samhällsstörningar.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående och kan ta stort eget ansvar. Du trivs i en roll där samverkan, struktur och relationsbyggande är centrala. Du är trygg, kommunikativ och van att driva processer framåt.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av arbete inom krisberedskap, samhällsutveckling eller näringslivsfrågor.
* God kännedom om näringslivets villkor och behov.
* Förmåga att skapa nätverk och engagera olika aktörer.
* God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
* Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Vi tror att du har en tvärvetenskaplig utbildning inom kulturgeografi/samhällsplanering, kommunikation, samhälls-/statsvetenskaplig eller rättsvetenskaplig/juridisk utbildning, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Alternativt har du en yrkeshögskoleutbildning inom kris och beredskap. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver en godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilket även innebär ett krav på svenskt medborgarskap. Du kan komma att krigsplaceras inom tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande är erfarenhet av offentlig sektor, projektledning, beredsskapsarbete eller arbete i gränslandet mellan privat och offentlig verksamhet.
Vi erbjuder
* Ett samhällsviktigt uppdrag med möjlighet att göra konkret skillnad för Kumla kommuns invånare och företag.
* En strategisk och varierad roll med många externa kontakter.
* Ett projekt med hög aktualitet och tydlig koppling till nationella satsningar på beredskap.
* En arbetsplats med engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Kontakt
Kanslichef
Caroline Fornbrant 019-589454 Jobbnummer
9756021