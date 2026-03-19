Beredskapssamordare till Grindsjön
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du erfarenhet av beredskap, krishantering och kontinuitetsplanering? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!
Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
I rollen som beredskapssamordnare har du ett övergripande ansvar för att samordna avdelningens beredskapsarbete i enlighet med myndighetens regelverk. Samordning innebär att du ansvarar för att planering, genomförande samt utbildnings- och övningsinsatser för avdelningens räkning. Du kommer att stödja och samordna arbetet utifrån risk- och sårbarhetsanalyser , därutöver kommer du att planera och genomföra workshops.
Du deltar i planering och utveckling av såväl avdelningens som myndighetens beredskap, krigsplanläggning samt fredstida krishantering och kontinuitetsplanering.
Om enheten
Enheten utgörs av avdelningens samlade stödfunktioner och omfattar en kanslisektion samt en sektion för verkstad och skjutfältsservice. Därutöver ingår handläggare och projektledare inom enhetens verksamhetsområde.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn. Du kommer att ingå i enheten VSS Stöd som tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerherhet, Läs gärna mer om vad vi gör: Vapen, skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har;
en akademisk examen med inriktning mot officer, krisberedskap, totalförsvar eller motsvarande utbildningsinriktning som vi bedömer relevant för tjänsten,
dokumenterad erfarenhet av arbete med beredskaps- och kontinuitetsfrågor,
erfarenhet av ledarskap med eller utan personalansvar t.ex. leda verksamhet eller gruppledare,
B-körkort
goda språkkunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som har förmågan att självständigt planera, genomföra och följa upp ditt arbete på ett systematiskt sätt, samt levererar resultat med hög kvalitet inom givna tidsramar. Du har god samarbetsförmåga och är självgående, strukturerad, serviceinriktad samt pedagogisk. För att lyckas i arbetsrollen behöver du ha ett starkt säkerhetsmedvetande, goda ledaregenskaper och kunna samordna grupper mot uppsatta mål, samt utbilda och skapa förståelse inom säkerhet, beredskaps- och kontinuitetsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
arbetat inom en försvarsmyndighet,
erfarenhet av att leda projekt,
hanterat sekretessklassad information,
erfarenhet från liknande arbetsroll inom offentlig sektor,
relevant säkerhetsskyddsutbildning, exempelvis inom Försvarsmakten, Företagsuniversitet eller via Svenska Stöldskyddsföreningen.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-04-09
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ställföreträdande Avdelningschef Pernilla Magnusson. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.foi.se
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
