Beredskapshandläggare med inriktning riskhantering
2026-02-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du vara med och arbeta för ett säkrare och tryggare Sverige? Länsstyrelsen har en unik roll inom krisberedskap och civilt försvar med fokus på samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Hos oss får du möjlighet att på regional nivå stödja andra i deras arbete för ett säkrare samhälle.
Du kommer arbeta med frågor som rör beredskap, riskhantering, räddningstjänst och skydd mot olyckor. En återkommande del av det arbetet är att tillsammans med kollegor på Länsstyrelsen granska översiktsplaner och detaljplaner. Ditt fokus här är liv och hälsa samt säkerhet. Arbetet är analyserande till sin karaktär och innefattar både stora och små projekt. Du kommer att samverka både med kommunala, regionala och nationella aktörer inom områden som exempelvis:
- dammberedskap
- farlig verksamhet
- arbete med räddningstjänst och räddningstjänst under höjd beredskap
- beredskapsfrågor.
En annan viktig del i arbetsuppgifterna är att identifiera utvecklingsbehov och samordna eller delta i planering och framtagande av planer inom exempelvis beredskap, räddningstjänst eller skydd av civilbefolkningen.
Du kommer att ingå i Länsstyrelsens beredskapsorganisation.
Om arbetsplatsen
På enheten arbetar drygt tio personer i olika åldrar och med varierande bakgrund med en bred uppsättning uppgifter inom samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen har geografiskt områdesansvar för länet och ett samordningsansvar för att förebygga, hantera och följa upp samhällsstörningar. Vi värnar om att alla ska trivas och har en god sammanhållning i gruppen.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Detta är en tidsbegränsad anställning på cirka ett år. Kvalifikationer
I denna tjänst är det viktigt att du har:
- erfarenhet av arbete med riskhantering inom samhällsplanering, krisberedskap, civilt försvar eller skydd mot olyckor
- relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- B-körkort.
Vi ser gärna att du har:
- utbildning med inriktning brandingenjör eller riskingenjör
- utbildning inom krisberedskap eller totalförsvar
- erfarenhet av arbete vid statlig myndighet
- erfarenhet av samordning alternativt av att leda projekt, uppdrag eller processer.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en prestigelös lagspelare med god självinsikt. Eftersom samverkan är en viktig del i denna tjänst ser vi även att du skapar goda relationer utanför gruppen. Vi erbjuder en självständig roll, vilket ställer krav på struktur och att du själv väljer angreppssätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Ett gott omdöme och ibland viss uthållighet är också viktigt eftersom en stor del av tjänsten innebär analyser, processledning och arbete med komplexa långsiktiga frågor. Arbetsuppgifter kan komma att variera och ändras utifrån nationella inriktningar.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
För att arbeta hos oss måste du dela Länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss och ingår i vår beredskapsorganisation.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
