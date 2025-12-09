Beredskapshandläggare
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också för ett tryggt samhälle, med god beredskap och motståndskraft vid olycka, kris och krig.
Länsstyrelsen har en viktigt roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar, och är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet.
Länsstyrelsen i Örebro län är också civilområdesansvarig länsstyrelse för Mellersta civilområdet.
Vår samverkansroll sträcker sig över samtliga skeenden- både före, under och efter en samhällsstörning- och vi ska omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och inriktning.
Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att utveckla samhällets civila beredskap. Det försämrade säkerhetsläget, och Sveriges medlemskap i Nato, kommer påverka arbetets innehåll och förutsättningar framöver med höga krav på att i ett högt tempo stärka samhällets motståndskraft.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en beredskapshandläggare för att huvudsakligen arbeta med frågor kring samhällets
krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. Du kommer i samverkan med kollegor på enheten,
avdelningen och myndigheten och med samverkande aktörer arbeta med olika uppdrag.
Det innebär bland annat att du ska:
- Delta i beredskapsplanering.
- Delta i och leda projekt och arbetsgrupper inom verksamhetsområdet.
- Utbilda och informera, både till interna och externa aktörer.
- Vara en kunskapsresurs och stödja övriga medarbetare inom myndigheten och till länets aktörer, med bland annat analyser och underlag.
- Arbeta med och utveckla rutiner inom omvärldsbevakning, lägesbilds- och analysarbete, både i vardagen och i krisorganisation under en händelse.
- Delta i arbetet med att stötta kommunerna i deras beredskapsarbete utifrån gällande regelverk, nationella uppdrag och överenskommelser mellan staten och kommunerna.
- Handlägga ärenden och besvara remisser.
- Planera och genomföra konferenser och möten.
- Följa upp framtagna åtgärdsplaner efter övningar.
- Delta och aktivt bidra till verksamhetsplanering och -utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller mångårig arbetslivserfarenhet som
arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningsinriktning mot statsvetenskap, analys, risk- och
krisberedskap eller liknande är meriterande.
Du har erfarenhet av att driva, kommunicera och följa upp processer eller projekt i samverkan med
andra aktörer och du har erfarenhet av att hålla i utbildnings- och informationsinsatser.
Meriterande är:
- Arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete inom en myndighet.
- Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd.
- Övnings- och utbildningsverksamhet.
- Kunskap om samhällets krishanteringssystem, samt om länsstyrelsens samordningsansvar.
- Kunskap och erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
- Erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor inom näringslivet.
- Erfarenhet av att arbeta i krisorganisation med stabsfunktioner under pågående händelser.
- Kunskap om gällande svensk lagstiftning inom krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar.
- erfarenhet av att genomföra lägesbildsarbete, analyser och att sammanställa
beslutsunderlag.
- Krisledning och stabsarbete.
Som person är du strukturerad, flexibel och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du ser helhet och sammanhang, och har även god förmåga att ta initiativ, leda och driva projekt samt slutföra, följa upp och implementera resultat.
Du är stresstålig, serviceinriktad och flexibel. Du känner dig bekväm med att snabbt byta arbetsuppgifter utifrån vad som händer. Hos oss är tempot högt och du får hantera många olika uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt. Det är viktigt att kunna ställa om från utvecklings- och planeringsarbete till operativt arbete samt hantera snabba beslut och förändringar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och van användare av Office-programmen. Körkort för bil krävs.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, liksom att du delar vår vision och arbetar i linje med den statliga värdegrunden. Hos oss värnar vi om ett gott arbetsklimat - därför söker vi dig som vill vara en aktiv del av vår positiva, samarbetsinriktade och engagerade arbetskultur.
Anställning
Anställningen är tillsvidare och provanställning tillämpas. Anställningen är säkerhetsklassad och
säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Länsstyrelsen erbjuder flexibelt arbetsliv vilket handlar om att skapa förutsättningar för en god
måluppfyllelse i verksamheten och en god balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Det innebär att du utifrån verksamhetens behov kan jobba hemifrån del av arbetstiden. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 januari 2026.
Under rekrytering kan arbetsprov komma att tillämpas.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
