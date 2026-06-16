Beredskapshandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-16
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Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Vill du arbeta med beredskapsfrågor och för att invånarna skall kunna erbjudas ett tryggt och säkert Skåne?
Vi söker en beredskapshandläggare med fokus på utbildnings- och övningsfrågor till enheten för samhällsskydd och krisberedskap på Länsstyrelsens kontor i Malmö. Anställningen är tills vidare med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
I arbetet driver och samordnar du planering, genomförande och utvärdering av utbildningar och övningar inom avdelningens verksamhetsområde, både internt och i samverkan med aktörer i länet. Du har erfarenhet av att identifiera övnings- och utbildningsbehov och omsätta dessa till faktisk förmåga.
Du får en central roll i utvecklingen av vårt arbete med krisberedskap och civilt försvar, där utbildning och övning är en avgörande pusselbit.
Som anställd på beredskapsavdelningen ingår du i Länsstyrelsens kris- och krigsorganisationer, vilket betyder att du i händelse av fredstida samhällsstörning eller krig kan behöva tjänstgöra på annan tid än ordinarie kontorstid. Det kan bli aktuellt att som en tillikauppgift verka som tjänsteperson i beredskap vilket innebär schemalagd beredskap ca sju veckor per år. Du krigsplaceras du vid Länsstyrelsen.
Vi verkar i en föränderlig omvärld där nya uppdrag tillkommer samtidigt som lagstiftning och regelverk utvecklas. Det innebär att uppdragets innehåll och omfattning kan förändras över tid, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Vi ser att du har en relevant högskoleexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig. Du har exempelvis utbildning och/eller erfarenhet inom något av områdena krisberedskap och civilt försvar hos en aktör med geografiskt områdesansvar, räddningstjänst, ordning och säkerhet eller militärt arbete eller från någon av de övriga beredskapssektorerna med inriktning på hanterande verksamhet kopplat till fredstida kriser och/eller höjd beredskap och ytterst krig.
I övrigt behöver du ha:
Erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning och övning från övningsintensiva verksamheter med uppdrag inom krisberedskap och civilt försvar
Pedagogisk förmåga och praktisk erfarenhet från att ha genomfört utbildnings- och övningsinsatser med många deltagare
Erfarenhet av att utvärdera hantering av inträffade händelser, olyckor eller andra samhällsstörningar
Kunskap om projektledning och förmåga att enskilt och tillsammans med andra leda processer från start till avslut
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete inom beredskapsmyndighet
Arbete inom krisberedskap eller civilt försvar i offentlig förvaltning, gärna i en ledande eller samordnande roll
Handläggning av ärenden med beaktande av offentlighet och sekretess,
Samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
Arbete med frågor kopplade till höjd beredskap och krig
Krisledning och stabsarbete
Arbetet medför kontakter med samverkansparter och kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan ta dig an komplicerade problem och arbeta på ett drivande och strukturerat sätt. Du är kreativ och har intresse för att utveckla idéer till praktiska resultat. En självklarhet är att du trivs med att arbeta för ett säkrare samhälle och att du har ett gott omdöme och högt säkerhetstänk. Du trivs med att bygga och underhålla relationer och kunna verka med integritet.
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Smspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning genomföras innan beslut om anställning fattas. Ibland krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist Rosanna Westberg Tahe, 010-224 16 21 som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter.
Här hittar du mer information om Länsstyrelsen Skåne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Skåne Län
(org.nr 202100-2346), https://www.lansstyrelsen.se/
Södergatan 5 (visa karta
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205 15 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för samhällsskydd och krisberedskap Kontakt
Kristina Jörnlid, OFR/S, P, O (ST) kristina.jornlid@lansstyrelsen.se 010-2241794 Jobbnummer
9966778