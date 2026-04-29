Beredskapshandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län / Administratörsjobb / Karlskrona
2026-04-29
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2026-04-29Beskrivning
Regeringen har beslutat att dela in Sverige i sex civilområden för civil ledning och samordning. Länsstyrelsen Skåne är civilområdesansvarig för Södra Civilområdet (Skåne, Kronoberg och Blekinge län). Landshövdingen i Skåne leder arbetet med stöd av ett civilområdeskansli i Malmö. Civilområdeskansliet leds av en kanslichef med placering i Malmö.
Civilområdeskansliet söker nu en beredskapshandläggare med inriktning mot civilt värdlandsstöd, informationsförsörjning (inklusive lägesuppfattning/lägesbild) och planering. Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning och placering i Malmö, Växjö eller Karlskrona, med viss möjlighet till distansarbete. Tillträde snarast enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen som beredskapshandläggare kommer du att leda utvecklingen av civilt värdlandsstöd inom civilområdet. Det innebär planering för mottagande och hantering av eventuellt humanitärt stöd. Du ansvarar också för att hålla samman informationsförsörjningen, vilket inkluderar att inhämta, sammanställa och delge en högre regional lägesbild. I arbetet ingår även planering kopplat till detta, vilket innebär att identifiera informationsbehov, samla in information, sammanställa den i en lägesbild samt distribuera denna till berörda aktörer.
Resor förekommer i arbetet.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning på minst kandidatnivå inom det samhällsvetenskapliga området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor på nationell nivå i offentlig verksamhet
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av beredskapsarbete på högre regional nivå
erfarenhet av samverkan med aktörer på central och regional nivå
erfarenhet av arbete med civilt värdlandsstöd på högre regional nivå
erfarenhet av att inhämta, sammanställa och delge lägesbilder på högre regional nivå
Svenskt medborgarskap och B-körkort är ett krav.
Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Vår komplexa verksamhet ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv för att kunna fatta rätt beslut. Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot gemensamma mål och det är därför en förutsättning att du är bra på att både samarbeta och kommunicera med andra.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist Kajsa Gretland, 010-224 22 05 som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ, VÄXJÖ ELLER KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Civilområdeskansliet Kontakt
Esmaeil Salehi, OFR/S, P, O (ST) esmaeil.salehi@lansstyrelsen.se 010-2241622
