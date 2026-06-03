Beredskaps- och säkerhetssamordnare
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2026-06-03
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Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för och utvecklar verksamheter inom samhällsbyggnadsprocessen från planering till drift och underhåll.
Region Gotlands tekniska infrastruktur och samhällsbyggnad är en förutsättning för ett resilient samhälle och arbetet med beredskap och säkerhet är därmed centralt för förvaltningen. Som stöd till hela teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns tjänsten, beredskaps- och säkerhetssamordnare. Tjänsten tillhör organisatoriskt avdelningen förvaltningsstöd men arbetsuppgifterna gäller för hela teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation och du kommer vara föredragande för förvaltningens ledningsgrupp.
Avdelningen förvaltningsstöds uppdrag är att vara en styrande, samordnande och stödjande funktion i regiongemensamma processer för nämnd och förvaltningens ledning och verksamheter. I avdelningens uppdrag ingår också förvaltningens kundtjänst. I dag är vi 33 medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Teknik- och samhällsbyggandsförvaltningen söker en samordnare med inriktning inom beredskap och säkerhet. I rollen är omvärldsbevakning en central del av arbetet. För att ligga steget före behöver du ha koll på aktuell lagstiftning och kommande förändringar inom sektorn. Dessutom kommer du att arbeta med handläggning, svara på remisser, bereda ärenden för politiska beslut och föredra säkerhets- och krisberedskapsfrågor inför beslutsfattare.
Som beredskaps- och säkerhetssamordnare arbetar du nära förvaltningens ledningsgrupp, chefer och medarbetare. Du kommer driva och hålla samman beredskaps- och säkerhetsarbetet men även praktiskt leda och genomföra samt utvärdera arbeten. Detta kräver samverkan med både olika aktörer inom regionens egen organisation samt externa aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå.
I rollen kommer du bland annat att ansvara för och praktiskt leda och genomföra arbetet med förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) samt säkerhetsskyddsanalyser (SSA). Du kommer att stödja avdelningar/enheter genom att praktiskt leda kontinuitetsplaneringen och ansvara för och utveckla förvaltningens krishanteringsplan samt kunna agera som stabschef vid upprättandet av krisstab. Utbildning är också en viktig del av uppdraget och du kommer att utbilda chefer, medarbetare och förtroendevalda. Vidare kommer du ansvara för att planera, genomföra och därefter utvärdera övningar med ledningsgrupper, avdelningar, enheter och medarbetare. I uppdraget deltar du som förvaltningens representant i regionens beredskapsnätverk. Rollen som beredskaps- och säkerhetssamordnare är omväxlande, utmanande och innebär stora möjligheter till personlig utveckling. Du kan även bli krigsplacerad i din befattning.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning eller annan vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. B-körkort och svenskt medborgarskap krävs för tjänsten.
Du har arbetslivserfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av strategiskt arbete inom offentlig förvaltning liksom om du har god kunskap inom säkerhetsskyddsarbete och gällande lagstiftning. Det är också meriterande om du tidigare har samordnat och utfört övningsverksamhet inom området.
Som person har du förmåga att se helheten, analysera komplexa situationer och fatta välgrundade beslut baserat på information och data. Du kan på ett pedagogiskt sätt förklara dina sakfrågor för olika målgrupper och har en drivkraft att utveckla och förbättra verksamhetens säkerhetsarbete. Vi ser att du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer med både interna och externa aktörer. Du har förmåga att hantera känslig information med sekretess och professionalitet och att kunna prioritera och leda sig själv i en komplex och stundtals högt belastad miljö.
I rollen är du självgående och tar ansvar för att strukturera och driva dina processer framåt där din förmåga att samarbeta med andra är avgörande för goda resultat. Då du kommer att arbeta med komplexa frågor i flera verksamheter behöver du ha ett strategiskt perspektiv och ett gott omdöme vid ageranden. Befattningen innebär även att vara ett stöd åt andra och därför behöver du ha en god pedagogisk förmåga i din kommunikation med andra. Som person behöver du vara stabil och ha en förmåga att hantera oförutsedda händelser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningsstöd Kontakt
Avdelningschef hamn
Mats Eriksson 0498-269475 Jobbnummer
9944593