Beredningssamordnare till Växjö tingsrätt
2026-03-23
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som beredningssamordnare rätt för dig. Här får du arbeta med omväxlande arbetsuppgifter där du blir en viktig del i tingsrättens målhantering och utvecklingsarbete.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som beredningssamordnare är du betydelsefull för att domstolen ska kunna genomföra sin viktiga samhällsuppgift. Du kommer att arbeta självständigt till stor del, men får också många samarbetsytor där vi ständigt utbyter kunskap och hjälper varandra. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, domare och notarier bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Om du trivs i en miljö med utmanande och varierande arbete kan detta vara rätt roll för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som beredningssamordnare kommer du att:
• Vara ett stöd för notarierna och vara juridiskt stöd till handläggarna i det löpande beredningsarbetet
• Ansvara för administrativa arbetsuppgifter som schemaläggning och planering
• Ansvara för utveckling av befintliga arbetssätt
• Introducera och utbilda nya kollegor
• Bereda mål för avgörande och göra rättsutredningar
• Medverka vid förhandlingar
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. I rollen som beredningssamordnare är du självgående, noggrann och levererar arbete av hög kvalitet. Du kan prioritera och planera arbetet på ett strukturerat sätt, är mån om att hanteringen av våra mål går rätt till och bidrar till arbetsgruppens gemensamma mål. Du trivs i en föränderlig arbetsmiljö, har en stark problemlösningsförmåga och tar initiativ för att driva ärenden framåt. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer.
For att bli aktuell för anställning krävs också att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Juridisk examen och notariemeritering
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Har intresse för arbetsledning och handledning av andra
• Goda juridiska kunskaper och god analytisk förmåga
• Mycket goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem
Meriterande
• Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, annan myndighet eller i privat sektor
Med våra drygt 100 anställda räknas Växjö tingsrätt till en av Sveriges större domstolar. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led. På tingsrätten pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och utveckling av arbetsformer. Tingsrätten betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.
Domstolen har fyra dömande avdelningar, två på allmänna domstolen och två på mark- och miljödomstolen. Allmänna domstolen handlägger brottmål, tvistemål och olika typer av ärenden.
Vi delar lokaler med Förvaltningsrätten i Växjö. Tillsammans planerar vi för flytt till en ny domstolsbyggnad under hösten 2026.
Om arbetsgruppen
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete och öppenhet. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Tingsrättens medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling.
Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3500 kr
• Flexibla arbetstider
• Individuellt anpassad kompetensutveckling
• Kollektivavtalsbaserad statlig tjänstepension
Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/).
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders inledande provanställning. Tingsrätten tillämpar individuell lönesättning.
Vi vill att du i ditt personliga brev motiverar vad det är som lockar dig med att arbeta som beredningssamordnare och vad just du vill bidra med.
Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna. Bifoga CV där du tydligt specificerar din arbetslivserfarenhet, vilka arbetsuppgifter du haft och anställningstider (ange år, månad och dag, till exempel från 2020-01-15 till 2020-05-31) samt omfattning i procent. Bifoga även examensbevis och eventuella betyg. Referenser mottages först efter en eventuell intervju.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVX 2026/77".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 202100-2742
Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt Kontakt
Chefsrådman (allmänna domstolen)
Lars Jeppsson 0470-56 01 66
9812348