Beredningsjurist till Nacka tingsrätt
Sveriges Domstolar, Nacka tingsrätt / Juristjobb / Nacka Visa alla juristjobb i Nacka
2025-11-11
Nacka tingsrätt handlägger brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål och konkurser samt utsökningsärenden. Utsökningsverksamheten på Nacka tingsrätt är den största i landet. Tingsrätten är även en av landets fem mark- och miljödomstolar.
På tingsrätten arbetar i dag cirka 155 personer. Vi sitter i moderna lokaler i Sickla med goda kommunikationer till centrala Stockholm. Flera av våra medarbetare har överenskommelse om att få arbeta på distans 1-2 dagar per vecka.
Vill du utvecklas som jurist och specialisera dig inom utsöknings- och sakrätt? Då kan vi erbjuda ett omväxlande och utvecklande arbete som beredningsjurist. Vi söker nu en eller flera beredningsjurister till utsökningsverksamheten.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som beredningsjurist arbetar du huvudsakligen med att bereda ärenden som överklagats från Kronofogdemyndigheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Göra rättsutredningar
• Föredra ärenden för avgörande
• Skriva förslag till beslut
• Protokollföra vid sammanträden
Utsökningsärendena bereds av beredningsjurister och notarier. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med tingsrättens domare och domstolshandläggare.
Utöver att handlägga utsökningsärenden förväntas du även vara delaktig i att utveckla och effektivisera verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda nya medarbetare och att vara ett stöd för notarierna. Utifrån verksamhetens behov, din erfarenhet och ditt intresse kan du därutöver få möjlighet att biträda i beredningen av tvistemål samt vara domare i bötesbrottmål, konkurser och FT-mål.Kvalifikationer
För att arbeta som beredningsjurist ska du vara notariemeriterad. Har du erfarenheter av arbete med utsöknings- eller sakrätt liksom arbete vid Kronofogdemyndigheten kan det vara meriterande.
Arbetet kräver att du är noggrann och resultatinriktad. Det kräver också att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor. Du måste också vara flexibel och ha god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställning krävs vidare att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Tingsrätten vill även ta till vara de kvalifikationer som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde snarast möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan som ska innehålla CV/meritförteckning, betyg, löneanspråk samt svar på några korta urvalsfrågor senast den 1 december 2025.
Ansökan sker digitalt via Visma Recruit.Kontakt
Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
• Sara Markstedt, tf. chefsrådman, avdelning 1, tfn: 08- 561 656 99
• Olof Roos, tf. chefsrådman, avdelning 2, tfn: 08-561 656 82
Facklig företrädare
Victoria Arvidsson, SACO-S, tfn: 08-561 657 55, victoria.arvidsson@dom.se
