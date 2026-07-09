Berednings tekniker
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Kristianstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristianstad
2026-07-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Kristianstad
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Beredningstekniker – var med och utveckla framtidens produktion
Gillar du att hitta smarta lösningar och se dina idéer bli verklighet i produktionen? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en beredningstekniker till ett spännande uppdrag hos ett väletablerat industriföretag. Här får du en central roll i att ta nya produkter från offert och konstruktion till en effektiv och kvalitetssäkrad produktion. Du arbetar nära kunder, leverantörer och interna funktioner och blir en viktig länk mellan teknik, produktion och affär.
I rollen driver du beredningen av nya artiklar, deltar i offertberedningar och samarbetar med såväl ingenjörer som planering och produktion för att skapa effektiva produktionsflöden.
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet, minst fem års erfarenhet av beredning eller industrialisering inom tillverkande industri samt god kunskap om BiW-processer. Du är van att läsa konstruktionsritningar, arbetar gärna i CAD-miljöer som CATIA och Solid Works och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att skapa goda relationer och drivs av att utveckla både arbetssätt och processer. Vi ser också gärna att du är nyfiken på hur AI och digitala verktyg kan bidra till ett smartare beredningsarbete – från effektivare dokumentation och informationshantering till bättre beslutsunderlag och förbättringar.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, samarbete och utveckling står i fokus.
Här får du vara med och påverka, driva förbättringar och bidra till framtidens industri.
Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Susanne Appelkvist och nås på eller på susanne.appelkvist@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9998180