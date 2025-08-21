Beredare till vår kund i konsultbranschen!

Inledning
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen, där kunden beskriver uppdraget som följande:
Vi sätter människan först och är nästa generations konsultbolag inom management, projektledning, produkt- och produktionsutveckling. Vi vet vad som gör dig bättre och är delaktiga genom hela lösningen med kapacitet att leverera hållbara resultat.
Sedan starten 2021 har vi kontinuerligt växt med de absolut bästa konsulterna inom vår bransch, för att säkerställa att våra kunder och samarbetspartners ständigt får den kvalité som de kan förvänta sig av oss.
Våra medarbetare är det viktigaste vi har
Det vi främst söker efter för att säkerställa en bra matchning mellan oss är dina personliga egenskaper och värderingar. De tekniska kompetenserna och erfarenheterna är såklart viktiga, men med rätt personliga förutsättningar som grund så är vi trygga i att det tekniska kommer att utvecklas snabbt. Bli en del av oss, tillsammans utvecklar vi nu ett fantastiskt företag och skapar de bästa förutsättningar för att alla ska lyckas!
Konsultrollen
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen och initialt arbeta på uppdrag inom försvarsindustrin. I takt med ökad produktion är de nu i behov av fler beredare till sitt team. Rollen innebär ansvar för att bereda upp korrekt konfigur1ationsstyrda tillverkningsstrukturer i affärssystemet SAP.Vanligt förekommenade arbetsuppgifter:Bereda tillverkningsstrukturer i SAP för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ produktion.
Identifiera behov och föra en diskussion med produktionsteknik kring beställningar av verktyg och utrustning för tillverkningen.
Upprätta och uppdatera beredningsunderlag.
Hantera ändringar i operations- och stycklistor samt koppla komponenter till operationer.
Utföra analyser för att optimera köpa-/tillverka-beslut.
3D-granskning av ECRer/ECOer inför släpp av underlag till produktion med syfte att ge feedback på producerbarhet.
Aktivt delta i projekt för att förbättra effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Kvalifikationer
Till rollen söker vi dig som har:Erfarenhet av arbete inom produktion eller tillverkning, till exempel som produktionstekniker.
Vana vid att använda affärssystem som SAP eller liknande system för att hantera tillverkningsstrukturer och materiallistor.
Erfarenhet av att analysera och effektivisera processer.
Förståelse för tekniska ritningar och specifikationer.
Kunskap om material, tillverkningsprocesser och produktionsflöden.
Personliga egenskaper såsom strukturerad, noggrann och en god problemlösningsförmåga.Övrig information
Lön och förmåner skräddarsys för att passa dig, oavsett i vilken fas i livet du befinner dig i. Givetvis är vår kund kollektivavtalsanslutna.
Din nya yrkesresa börjar med att du skickar ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt för oss, och vi för dig, samt bifogar ditt professionella CV. Intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar där genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning.Stad: Örnsköldsvik med omnejd
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: ellen.lektorp@simplifiedco.se
