Beredare till UMS Skeldar - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Maskiningenjörsjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping2021-07-07Som Beredare kliver du in i en nyskapad roll inom företaget och arbetar tätt med den flygoperativa verksamheten. Här får du möjlighet att skapa ett fungerande flöde för materialsäkring, arbeta med tekniska ändringar samt vara delaktig i produktionsmodifieringar. Välkommen till UMS Skeldar - ett snabbt växande och dynamiskt bolag som verkar på den internationella marknaden för obemannade helikoptrar!2021-07-07UMS Skeldar befinner sig nu i expansiv fas där ytterligare en växel läggs i för att öka tempot i utvecklingen och produktionen för de obemannade luftfarkosterna som tar sig form av helikoptrar. Skeldar V-200 är en UAS-plattform (Unmanned aircraft system) som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över.Här är en unik möjlighet att bli en del av ett snabbt växande företag som opererar på internationell nivå. Detta är en dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik. UMS Skeldar har gått från ett tiotal anställda till sjuttio på mindre än två år. De trappar nu upp ytterligare för att möjliggöra leverans till fler kunder. Idag fokuserar företaget på tre stora kundkontrakt samtidigt som de fortsätter utveckla produktportföljen för att matcha framtida kunders behov.Flygorganisationen består idag av närmare 25 personer där positionerna varierar mellan tekniker, piloter och flygtestingenjörer. Teamet har ett högt tempo och varierande arbetsdagar där arbetsbelastningen ofta är hög. Flygorganisationen är ofta på resande fot då de är behjälpliga hos UMS Skeldars kunder runt om i världen. I rollen som Beredare skapar du ett fungerande flöde och har en förutseende roll där du lägger en långsiktig plan och materialsäkrar helikoptrarna. Ditt arbete innebär även att stötta vid tekniska ändringar samt att övervaka och hjälpa till med den tekniska bokföringen kring helikoptrarna. Utöver det nära samarbetet inom teamet arbetar du tätt med bland annat inköp- och planeringsfunktionen, men ditt nätverk sträcker sig brett över hela företaget.Detta är en ny roll inom UMS Skeldar och här får du möjlighet att vara med och forma tjänsten samt ta fram processer. Framåt sett kommer du även vara delaktig i produktionsmodifieringar.Placeringsort är Linköping. Kortare resor inom Sverige kan förekomma.För att trivas i rollen som Beredare är du en person som tycker om att arbeta inom ett snabbt växande bolag under förändring, där den ena dagen inte är den andra lik. Detta ställer höga krav på att du är flexibel och tycker om att det inte alltid finns givna ramar. Du är ansvarstagande, strukturerad, prestigelös och har förmågan att på egen hand driva arbetet framåt. Att arbeta noggrant och ha ett högt kvalitetsfokus är en självklarhet för dig.Det är viktigt att du har förmågan att skapa dig en förståelse för verksamheten. Du har en god kommunikativ förmåga och har enkelt för att samarbeta med olika personer inom olika funktioner.En utbildningsbakgrund inom teknik2-3 års erfarenhet av en liknande roll inom ett tekniskt företagGod teknisk förståelse, med fördel inom flygbranschenErfarenhet av ritningsläsningGoda språkkunskaper inom det svenska och engelska språket, både i tal och skrift.Goda kunskaper inom Office-paketetAnsökningsförfarandeUrvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan på www.skill.se redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Erik Edström via erik.edstrom@skill.se Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill, men det finns goda möjligheter till att framåt sett bli anställd av UMS Skeldar.Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Skill Rekrytering & Bemanning AB5850815