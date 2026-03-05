Beredare till Siemens Energy
2026-03-05
Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu en strukturerad och organiserad beredare/administrativ support för ett konsultuppdrag ute hos vår kund Siemens Energy i Finspång. I din roll som beredare hos Siemens Energy AB kommer du att ha en central roll i att stödja deras kundprojekt genom att skapa och uppdatera site-tidplaner, samarbeta nära med teknisk support, planerare och fältserviceresurser för att utveckla dessa tidplaner. Du kommer också att arbeta aktivt med OnePM och Primavera enligt framtagna processer och delta i förbättringsarbete för att effektivisera interna rutiner. Dessutom innebär rollen att du stödjer andra avdelningar och projekt med kontinuerliga förbättringar samt arbetar både självständigt och i team för att nå gemensamma resultat även i en miljö där tempot kan variera. Som Beredare kommer du att spela en viktig roll i att stödja våra kundprojekt genom att skapa och uppdatera site-tidplaner och samarbeta med teknisk support och fältserviceresurser för att utveckla tidplaner. Du kommer också arbeta aktivt med OnePM och Primavera samt följa etablerade processer. Du ska bidra till förbättringsarbeten för att effektivisera Siemens Energys processer samt stödja olika avdelningar och projekt genom kontinuerligt förbättringsarbete. Du kommer att arbeta både självständigt och i team för att nå gemensamma mål!
Tjänsten är en visstidsanställning med chans till förlängning/övertag. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Sara Folkesson
Ansvarsområden
Stödja kundprojekt genom att skapa och uppdatera site-tidplaner, samarbeta nära med teknisk support, planerare och fältserviceresurser för att utveckla tidplaner.
Arbeta aktivt med OnePM och Primavera enligt framtagna processer och delta i förbättringsarbete för att effektivisera interna rutiner
Stödja andra avdelningar och projekt med kontinuerliga förbättringar samt arbetar både självständigt och i team för att nå gemensamma resultat även i en miljö där tempot kan varieraKvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Du är kommunikativ, social och har förmågan att samarbeta effektivt med andra och du är nyfiken och driven med en vilja att lära dig nya system och arbetssätt
Du ska vara välorganiserad och strukturerad i ditt arbete, samt kunna hantera flera olika och komplexa frågor samtidigt
För att lyckas i denna roll behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skriftOm företaget
