Beredare till Jernbro
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Finspång Visa alla svetsarjobb i Finspång
2026-01-23
Vi på Jernbro befinner oss i en expansiv fas och behöver förstärka vårt team i Finspång. I vår verkstad tillverkas svetsade och maskinbearbetade detaljer samt stålkonstruktioner utifrån kundens specifika krav och önskemål. All tillverkning sker med full spårbarhet och dokumentation, främst i rostfritt men även i kolstål och aluminium.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp. I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Arbetsuppgifter
Som beredare på Jernbro ansvarar du för att hantera förfrågningar, skapa kalkyler och slutligen lämna anbud. Du arbetar nära både kunder, leverantörer och produktionen, där du följer upp de produkter du räknat på och i samråd med produktionschef säkerställer kvalité, leveransprecision och kundnöjdhet. Tjänsten passar dig som trivs i en central roll med breda kontaktytor, både internt och externt.
Du tillhör ett team om fem personer där ansvaret är fördelat på två områden, konstruktionssmide och rostfritt stål. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande och tekniskt avancerad bransch, där du blir en del av ett sammansvetsat team med stor erfarenhet och kunskap. Profil
Vi tror att du antingen arbetar som beredare idag eller har gedigen erfarenhet inom svetsning och vill anta nya utmaningar. Du har förmågan att noggrant läsa, tolka och förstå tekniska ritningar och lösningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från både verkstadsmiljö och arbete ute hos kunder, exempelvis vid underhållsstopp eller montage.
Som person beskrivs du som samarbetsvillig och utåtriktad. Du trivs i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya kontakter. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är god kommunikationsförmåga avgörande och du behärskar svenska och engelska flytande.
För att lyckas i rollen ser vi att du: Har erfarenhet av att läsa och förstå Isometrier Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Ansökningsförfarande
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Matilda Ingeson, 013-495 88 23 alt matilda.ingeson@skill.se
. Vill du veta mer om tjänsten kontakta då Avdelningschef Hanna Öhrn. T: 010-483 14 23 hanna.ohrn@jernbro.com
.
Tjänsten är initialt en hyrrekrytering där anställning inleds med konsultuppdrag hos Skill med möjlighet till fortsatt anställning på Jernbro. Urval sker löpande men på grund av julledighet kan återkoppling dröja något. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618)
612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
