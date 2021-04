Beredare till Habo Rostfria - OnepartnerGroup Jönköping AB - Maskiningenjörsjobb i Habo

OnepartnerGroup Jönköping AB / Maskiningenjörsjobb / Habo2021-04-14Habo Rostfria grundades 1977 och idag är vi cirka 60 medarbetare verksamma i ändamålsenliga och moderna lokaler i Habo och Blomstermåla. Habo Rostfria AB är ett legoföretag som tillverkar allt från enstycksdetaljer till kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Vi tillverkar plåt till färdig produkt och ombesörjer även våt- och pulverlackering. Ytbehandling såsom galvning, elförzinkning och elpolering utförs via samarbetspartners. Våra produkter används bland annat till maskininklädnader, storköksutrustning, fordonsindustrin, processindustrin, butiksinredningar med mera.I Habo arbetar vi mestadels med rostfritt stål, men även med andra material. Vi laserskär, kantpressar, slipar, bearbetar samt monterar till färdig produkt mot kund. I vår verksamhet i Blomstermåla sker alla större och tyngre jobb, med produkter såsom komprimatorer, containers, chassi och maskinfundament upp till 20 ton. Vi tillverkar allt från stora serier till specialkonstruktioner enligt kundens önskemål samt även prototyper.Det är av största vikt att vi levererar med rätt kvalitet. För att nå detta krävs ett systematiskt långsiktigt arbetssätt, men även engagemang och ständigt kundfokus, då vårt mål är att varje leverans från Habo Rostfria ska minst motsvara, men helst överträffa kundens förväntningar.Nu söker vi en beredare till vår verksamhet och vi söker dig som är redo att starta igång din resa tillsammans med oss omgående. Har du erfarenhet av beredning, konstruktion och/eller produktionsteknik, är genuint tekniskt intresserad och har erfarenhet av arbete inom metallindustrin? Då kan du vara vår nya medarbetare!Dina arbetsuppgifter och din profilPå Habo Rostfria tillverkar vi allt från stora serier till specialkonstruktioner enligt kundens önskemål, samt även prototyper. Vi har även service på komprimatorer, balpressar och matkvarnssystem. Som beredare kommer du utföra beredning och planering i vårt MPS-system där du kommer fokusera på tillverkningssätt, planeringstider och materialåtgång för våra projekt. Dessa projekt kan innehålla allt från manuella arbeten till robotsvetsning, laserskärning, CNC-bearbetning, lackering och montage. Du kommer ha kontakt med våra kunder i olika frågor och självklart kommer du även samarbeta tätt tillsammans med dina kollegor i olika typer av frågor, bland annat är vi tre konstruktörer med stor erfarenhet som hjälper till med produktutveckling.Erfarenhetsmässigt så har du tidigare arbetat med beredning, konstruktion eller produktionsteknik och vi ser gärna att du har erfarenhet från affärssystemet Monitor. Vidare har du en god teknisk kompetens samt intresse för teknik och du har arbetat inom metallindustrin tidigare och är insatt i dess olika processer. Du hanterar svenska både i tal och skrift.Som person beskriver du dig själv som strukturerad och analytisk där du har en god förmåga att se samband mellan olika frågor. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och du trivs att arbeta såväl självständigt som att samarbeta med kollegor.Placeringsort: HaboTillträde: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: 100 %, dagtidTjänsten innebär initialt en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet som senare planeras övergå till en anställning hos Habo Rostfria. Som konsult hos oss får du en trygghet genom kollektivavtal och regelbunden kontakt med din konsultchef. Vi på OnePartnerGroup är enligt våra medarbetare en schysst och trygg arbetsgivare. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Sista ansökningsdag är den 2 maj men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Marcus Rosenblom på telefonnummer 036-4409011 alt. marcus.rosenblom@onepartnergroup.se Lotta Ryman på telefonnummer 073-3947912 alt. lotta.ryman@onepartnergroup.se OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.För oss är det viktigt att du ska trivas och känna glädje över att gå till jobbet. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig. Oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. www.onepartnergroup.se 2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-02OnePartnerGroup Jönköping AB5691125