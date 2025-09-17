Beredare till Goldschmidt i Osby
2025-09-17
Goldschmidt är en av Sveriges ledande aktörer inom högteknologiska maskiner och befinner sig i en stark expansionsfas. Med nya marknader i sikte och en ny monteringshall i Osby fortsätter företaget att växa. Nu söker vi en beredare som vill kombinera ansvar för beredning och planering med en nyckelroll i utvecklingen av affärssystem för produktion.
img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/59338590-23a7-4296-bb6f-6f271b20c762.jpg"
Om rollen
Hos Goldschmidt blir du en del av en organisation präglad av teknisk spetskompetens, samarbete och stark laganda. Här får du stora möjligheter att påverka processer, system och slutprodukter - tillsammans med engagerade kollegor som brinner för innovation och kvalitet.
Som Beredare hos Goldschmidt blir du en nyckelperson i beredning och planering av produktionen av kundanpassade tvåvägsfordon för underhåll.
Du kommer bland annat att:
* Bereda kommande projekt och produkt-/tillverkningsstrukturer
* Följa upp pågående projekt och leveransplanering
* Genomföra behovsanalyser för egentillverkat material
* Ha nära dialog med andra avdelningar och bidra till ett gott samarbete
* Utveckla och utföra arbetsinstruktioner
* Arbeta med förbättringar av befintliga metoder och rutiner
* Superuser Pyramid för produktion
En viktig del blir även att utveckla och vidare implementera affärssystemet Pyramid i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att bygga upp systemet, säkerställa att rätt artiklar är uppdaterade för egentillverkade detaljer och skapa en god användarvänlighet för produktionen.
Vem är du?
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av beredning, planering eller produktionsteknik tidigare och trivs med att vara länken mellan teknik, produktion och system. Du har en mycket god vana av arbete i affärssystem och ett stort intresse av att utveckla det vidare. Har du erfarenhet av Pyramid är det meriterande men inget krav. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är en fördel om du har arbetat i en kundanpassad producerande miljö och om du har erfarenhet av förbättringsarbete eller förändringsprocesser.
Som person är du strukturerad och självgående med förmåga att driva ditt eget arbete framåt. Du är engagerad och kan få med dig andra i förbättringsarbete. Du trivs i ett team där samarbete och serviceanda står i fokus.
I den här rekryteringen samarbetar Goldschmidt Sweden med Jefferson Wells, en del av Manpower Group. Din ansökan tas emot via jeffersonwells.se. Sista ansökningsdag är 12 okt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linda Svensson på Jefferson Wells, 044-20 38 71 eller linda.svensson@jeffersonwells.se
eller Alexandra Ivstam 044-20 38 63 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer om Goldschmidt
Goldschmidt Sweden är ett medelstort bolag med stor potential, där varje medarbetare är av stor betydelse och där du ges stora möjligheter att påverka och förändra verksamheten.
Vi erbjuder dig möjlighet till visst distansarbete, arbetstidsförkortning, flextid och individuell pensionsrådgivning. Vi har kollektivavtal.
Goldschmidt Sweden är en del av en internationell koncern vilket skapar trygghet för dig som anställd. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
