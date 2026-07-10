Beredare/Planerare till Bruks AB i Arbrå
Bruks AB / Civilingenjörsjobb / Bollnäs Visa alla civilingenjörsjobb i Bollnäs
2026-07-10
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bruks AB i Bollnäs
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
OM BRUKS
Bruks AB ingår i Bruks Siwertell Group och är en marknadsledande leverantör av bulkhanterings- och träbearbetningssystem. Med tusentals installationer världen över hjälper våra lösningar kunder inom bioenergi, sågverk, massa- och pappersindustri, gruvor, stenbrott och hamnar att hantera sina material på ett säkert, effektivt och hållbart sätt.
Vi utvecklar, konstruerar och tillverkar avancerade system för lastning, lossning, transport och lagring av torra bulkmaterial samt utrustning för flisning, sållning och träbearbetning.
Vi är ett internationellt företag med verksamhet i Sverige, USA, Tyskland, Kina, Filippinerna och Taiwan – samtidigt som vi är stolta över våra rötter i Hälsingland.
Läs gärna mer på www.bruks-siwertell.com.
VILL DU VARA SPINDELN I NÄTET I VÅR LEVERANSPROCESS?
Är du en person som gillar att skapa struktur, planera smart och få många olika delar att fungera tillsammans? Trivs du i en roll där du får kombinera teknik, samarbete och problemlösning?
Nu söker vi en Beredare/Planerare till vår verksamhet i Arbrå.
Hos oss blir du en nyckelperson i leveransprocessen och en naturlig länk mellan konstruktion, projektledning, inköp, produktion och eftermarknad. Du ser till att rätt förutsättningar finns på plats för en effektiv produktion och bidrar till att våra kunder får sina leveranser i rätt tid och med hög kvalitet.
Rollen är både varierande och utvecklande. Ena dagen arbetar du med produktionsplanering och beredning, nästa dag deltar du i förbättringsarbete eller löser utmaningar tillsammans med kollegor från olika delar av verksamheten. Om du trivs med att ha många kontaktytor, ta ansvar och göra verklig skillnad kommer du att känna dig hemma hos oss.
DET HÄR KOMMER DU ATT GÖRA
Som Beredare/Planerare är du navet i vår leveransprocess. Du ansvarar för att skapa rätt förutsättningar för en effektiv produktion genom noggrann beredning, planering och samordning.
Du kommer bland annat att:
• Bereda produkter i affärssystemet Monitor ERP.
• Planera produktion och beläggning.
• Bedöma och följa upp leveranstider.
• Uppdatera och följa upp produktkalkyler.
• Delta i ordergenomgångar och planeringsmöten.
• Arbeta med inköp kopplat till produktionen.
• Bidra till förbättrings- och effektiviseringsarbete.
Du arbetar nära konstruktion, projektledning, inköp, produktion och eftermarknad och har en viktig roll i att säkerställa ett effektivt flöde från order till leverans. Rollen innebär ett nära samarbete med många funktioner inom verksamheten och du rapporterar till Produktionschef.
VARFÖR ARBETA PÅ BRUKS?
Hos oss får du ett varierande arbete där du blir en viktig del av ett engagerat team. Vi tror på samarbete, korta beslutsvägar och att alla medarbetare bidrar till företagets utveckling.
Vi erbjuder bland annat:
• Ett omväxlande arbete med stort eget ansvar.
• Kompetenta och hjälpsamma kollegor.
• Moderna och nyrenoverade lokaler.
• Goda utvecklingsmöjligheter.
• En internationell verksamhet med stark lokal förankring i Hälsingland.
• En företagskultur där balans, ansvar och långsiktighet är viktiga värderingar.
Fredrik Norman, Produktionschef:
"Det bästa med Bruks är människorna. Här hjälps vi åt, delar kunskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Rollen är varierande, utvecklande och passar dig som vill vara med och påverka."
DIN PROFIL
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik, produktion och planering. Du tycker om att skapa ordning, har många kontaktytor och motiveras av att hitta smarta lösningar.
Vi tror att du har:
• Teknisk eller ekonomisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av beredning, planering eller produktion.
• God maskinteknisk förståelse.
• Erfarenhet av tillverkande industri.
• Vana av affärssystem, gärna Monitor ERP.
• Goda kunskaper i Microsoft Office.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Som person är du affärsmässig, ansvarstagande och prestigelös. Du arbetar strukturerat även när tempot är högt och trivs med att samarbeta med människor i olika delar av verksamheten.
MÅNGFALD OCH INKLUDERING
På Bruks värnar vi om en inkluderande arbetsplats där olika erfarenheter och perspektiv bidrar till innovation och utveckling. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och tror att mångfald gör oss starkare.
ANSÖKAN
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast söndag 16 augusti.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Fredrik Norman
Produktionschef
070-628 58 74fredrik.norman@bruks-siwertell.com
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bruks AB
(org.nr 556397-0192), https://careers.bruks-siwertell.com/
Västergatan 215 (visa karta
)
821 61 ARBRÅ Jobbnummer
10000104