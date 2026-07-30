Beredare lokalnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Arvidsjaur Visa alla elektronikjobb i Arvidsjaur
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Arvidsjaur
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eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Beredare lokalnät som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället. Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som beredare arbetar du med att projektera och utveckla eldistributionsnät inom lokalnätet (0,4–24 kV). Du skapar förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av projekt och blir en central länk mellan teknik, projektledning och fält.
Du kommer bland annat att:
Projektera friledningsnät, jordkabelnät och nätstationer
Ta fram tekniska lösningar och utföra nätberäkningar
Arbeta med ekonomiska kalkyler samt underlag för offerter och anbud
Ha dialog med markägare, kunder, myndigheter och interna funktioner
Ansvara för dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring
Du blir en del av ett inkluderande och stöttande team där kunskap delas och samarbete står i fokus. Arbetet sker både från kontor och ute i verksamheten, i nära samarbete med projektledare, serviceledare och tekniker. Det ger dig en varierad vardag med både tekniska och sociala inslag.
Kravspecifikation
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och att du bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är noggrann, strukturerad och känner dig trygg i att ta ansvar för dina uppgifter.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Elteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vana att arbeta i digitala verktyg och ett intresse för teknik
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete med frilednings-, jordkabelnät och nätstationer
Erfarenhet som beredare eller distributionselektriker
Kunskap inom EBR, projektering, kalkylering eller anbudsarbete
Erfarenhet av avtalshantering och entreprenadjuridik
Grundläggande kunskaper i engelska
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Arvidsjaur eller Arjeplog. Vänligen ange önskad placeringsort i ansökan.
I Arvidsjaur och Arjeplog får du närhet till fjäll, skog och ett lugnare tempo än i storstaden.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Karl-Johan Almegård, karl-johan.almegard@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, terese1.johansson@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, skicka ett mail så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Tester kan förekomma i processen.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
933 32 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaur - Vattenfall Jobbnummer
10016120