Beredare Lokalnät
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Sundsvall Visa alla elektronikjobb i Sundsvall
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi beredare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Det här kommer du att göra
Som beredare arbetar du nära både teknik och människor. Du planerar, designar och driver beredningen framåt – från idé till färdig lösning. Ditt arbete bidrar direkt till ett robust och framtidssäkert elnät i Sverige.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och utforma luftledningsnät, jordkabelnät och nätstationer för både nybyggnation, ombyggnation och underhållsprojekt
Ta fram tekniska lösningar och kostnadskalkyler
Ha löpande kontakt med markägare, kunder och myndigheter
Ta fram underlag för offerter, anbud och materialbeställningar
Säkerställa att dokumentation håller hög kvalitet
Vara delaktig i att utveckla arbetssätt och bidra till verksamhetens förbättring
Du rör dig mellan kontor och projekt i fält – dagsresor är därför en naturlig del av jobbet.
Kravspecifikation
Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, samarbete och struktur. Du gillar att ta ansvar för ditt arbete och bidra till lösningar som fungerar i praktiken – både på ritning och ute i verkligheten.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Elteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med luftledning, jordkabelnät eller nätstationer i en roll som beredare och/eller ledande distributionselektriker (meriterande)
Kunskap inom exempelvis EBR, projektörsarbete, kalkylering, avtalshantering, anbudsarbete (meriterande)
God datorvana och förmåga att arbeta i olika system, gärna inom dpPower, GURU eller AvCAD
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B är ett krav
För att trivas i rollen är det viktigt att du:
Tycker om att samarbeta med olika typer av människor
Arbetar strukturerat och med fokus på kvalitet
Tar initiativ och är engagerad i att utveckla både dig själv och arbetet
I din roll förväntas du aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services!
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Sundsvall med omnejd. Vi söker nya medarbetare över stora delar av Sverige. Fler orter skulle kunna vara möjliga, vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan!
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Emil Rennerhag, emil.rennerhag@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, ida.fagelqvist@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Skönsbergsvägen 63 (visa karta
)
856 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall - Vattenfall Jobbnummer
9983089