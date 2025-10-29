Beredare inom VVS till Anriknings-och sovringsverket
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Gällivare Visa alla byggjobb i Gällivare
2025-10-29
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Gällivare
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Här är rollen för dig som har erfarenhet inom VVS och vill ta nästa steg i en varierande och utvecklande roll där du är en nyckelperson i det dagliga arbetet men även får vara med och driva förbättringsarbete.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som beredare inom VVS ansvarar du för det förebyggande underhållet i våra förädlingsverk, med fokus på att planera och förbereda både kort- och långsiktiga arbetsuppgifter för såväl intern som extern personal. Du har även ansvar för att inventera och beställa reservdelar samt förbrukningsmaterial. En viktig del i rollen är att aktivt delta i det kontinuerliga förbättringsarbetet, där du bidrar med idéer och lösningar för att effektivt hantera underhållsutmaningar. Ditt huvudsakliga arbetsområde omfattar Anrikningsverket och Sovringsverket men det kan även förekomma arbeten i andra områden på industriområdet. Du blir en del av ett team bestående av industrimontörer, rörtekniker, underhållsingenjörer samt produktionschef.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen krävs noggrannhet, flexibilitet, god samarbetsförmåga samt ett starkt intresse för problemlösning och utveckling.
- Gymnasieutbildning inom VVS och fastighet alternativt motsvarande, är ett krav
- B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
- Datorvana är ett krav
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift, är ett krav
- Några års erfarenhet av arbete inom underhåll är ett krav. Om du tidigare arbetat som underhållsberedare, tekniker eller industrimontör är det meriterande.
- Utbildning och/eller erfarenhet av pneumatik är meriterande
- Arbetat med industrirör är meriterande
- Process-och anläggningskännedom är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget (Gällivare)
Omfattning: Heltid, dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Roger Wallin +46 73 056 42 06 alternativt roger.wallin@lkab.com
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9580580