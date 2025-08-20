Beredare
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Arvidsjaur Visa alla elektronikjobb i Arvidsjaur
2025-08-20
På Vattenfall Services ser vi din personliga utveckling som en del av vår framgång. Är du villig att ta klivet för fossilfrihet? Då borde vi prata!
Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vi söker nu en beredare till affärsområdet Ledningar Nord. Som beredare hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete inom friledningsnät, jordkabelnät samt i nätstationer. Du blir en viktig del av ett engagerat team där du ständigt får nya utmaningar och möjligheter att växa i din roll. Ingen dag är den andra lik - och det är precis det som gör jobbet så spännande!
Vad gör en beredare hos oss? Som beredare designar du eldistributionsnät, både nybyggnations- och underhållsprojekt på lokalnät 0,4-24 kV. I rollen ingår tekniska lösningar, markägarkontakter, nätberäkningar, ekonomiska kalkyler, kontakter med kunder och myndigheter, dokumentation och uppföljning. Du tar även fram underlag för offerter och anbud. Här förväntas du aktivt delta och ta egna initiativ i arbetet med att fortsätta utveckla verksamheten. Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
För att trivas som beredare krävs det att du är en driven och öppen person som har lätt för att bygga nya relationer och samarbeta med bland annat tekniker och projekt- och underhållsledare. Du tycker om att jobba nära verksamheten och uppskattar att jobbet innehåller arbete på kontoret och på fält. Du är "arkitekten" som skapar förutsägningarna för att våra tekniker skall kunna göra ett optimalt operativt arbete och du samordnar dagligen med både projektledare och underhållsledare.
Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete i en resultatorienterad verksamhet. Hög serviceanda är viktigt och du är en person som ser möjligheter istället för problem, vågar ställa frågor och be om hjälp. Ditt arbetssätt präglas av struktur samt av ordning och reda. Du kompromissar aldrig med säkerheten - vare sig din egen eller andras. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi ser att du
Har en gymnasial utbildning med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Behärskar svenska i tal och skrift
Har körkort B då resor i tjänsten kommer att vara vanligt förekommande
Har högt datorintresse och IT-vana samt kan hantera de vanligaste programvarorna då beredningarna utförs i datormiljö
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser nedan som meriterande:
En elkraftteknisk utbildning och/eller bakgrund som tekniker
Erfarenhet av arbete samt kalkylering av friledningsnät, jordkabelnät och nätstationer enligt EBR
Erfarenhet av avtals- och tillståndshantering. Meriterande om du även har erfarenhet av projektering, entreprenadjuridik och anbudsarbete
Engelska i tal och skrift
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Arvidsjaur eller Arjeplog, vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Karl-Johan Almegård, 070- 141 30 78. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, 073- 097 79 22.
Fackliga representanter Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Om företaget
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här: Dina kollegor - Vattenfall SE
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138) Arbetsplats
Arvidsjaur - Vattenfall Jobbnummer
