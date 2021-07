Beräkningsspecialist med inriktning på CFD - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Byggjobb i Piteå

Prenumerera på nya jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Byggjobb / Piteå2021-07-07Vill du bidra till en hållbar framtid tillsammans med kollegor, kunder och samarbetspartners? Just nu söker vi en erfaren beräkningsspecialist som kan stärka vårt team inom processmodellering.Om rollenRISE Energy Technology Center (RISE ETC) driver forskning inom de tematiska områdena hållbara bränslen, fossilfria energilösningar, datorbaserad processoptimering och högförädlade material. De flesta av våra projekt är av tillämpad natur och sker i nära samarbete med företag och organisationer. Vi söker nu en erfaren beräkningsspecialist som kan stärka vårt team inom processmodellering. Du kommer leda och delta i utvecklingen och tillämpningen av beräkningsmodeller i våra forskningsprojekt inom främst termokemiska processer och elektrifiering av processindustrin. Tillsammans med dina kollegor kommer du delta i utvecklingen av vår verksamhet genom ansökningar, kundkontakter och nya samarbeten.Placeringsort för tjänsten är Piteå.Vem är du?Vi söker dig som har en doktorsexamen i CFD modellering av reaktiva flöden. Du har flera års erfarenhet av att använda relevanta mjukvaror och ramverk (t ex Ansys, OpenFOAM,) och har tillämpat dessa inom termokemiska processer.Du är driven, strukturerad och en god problemlösare. Du är bra på att presentera och förklara ditt arbete för kunder och andra med olika erfarenhet och bakgrund. Du har goda kunskaper i engelska och minst grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift.Är vi rätt för varandra?Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!Välkommen med din ansökan!Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Malou Petersson på telefonnummer: 010-516 61 91. Sista ansökningsdag är den 8 augusti 2021.Villkor: Heltid, tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning med villkor enligt gällande kollektivavtal. Tillträde efter överenskommelse.Våra fackliga representanter är Anna Jensen, Unionen, 010-228 45 58, och Esbjörn Petterson, Sveriges Ingenjörer, 010-516 61 79.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling.Nyckelord: CFD, beräkning, termokemi, elektrifieringVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-07Fast månadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08RISE Research Institutes of Sweden AB5852472