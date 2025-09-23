Beräkningskonstruktör till LGL Construction
Vill du vara med och skapa hållbara stålkonstruktionslösningar? Hos LGL Construction får du en bred och ansvarsfull roll i ett sammansvetsat team, där du är med i projekt från idé till färdig konstruktion.
Om Rollen I rollen som Beräkningskonstruktör kommer du att vara involverad i hela utvecklingsprocessen för våra stålbyggnadsprojekt, från första koncept till färdig konstruktion. Du ansvarar för att utföra dimensionering, hållfasthetsberäkningar och förberedande underlag till våra projektörer, som uppfyller både kundens specifika behov, företagets kvalitetskrav och branschstandarder. Du samarbetar tätt med sälj, projektörer, produktion och montage, där ni tillsammans identifierar, utvecklar och tar fram optimala lösningar för våra kunder.
Som en viktig del av teamet bidrar du aktivt till att förbättra våra arbetsprocesser, driver utvecklingsprojekt och bidrar till att öka produkternas hållbarhet. Placeringsort är Smålandsstenar.
Din Profil Vi tror att du har en ingenjörsutbildning inom bygg, teknik eller liknande område och har ett antal års erfarenhet som beräkningsingenjör eller konstruktör. Erfarenhet inom stålkonstruktion är en stor fördel, likaså kunskaper inom olika beräkningsprogram såsom FEM-design, Idea Statica och Frame Analysis. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
För att trivas hos oss ser vi att du är prestigelös och ödmjuk i ditt förhållningssätt. Din bakgrund har gett dig både stark teknisk kompetens och en god förmåga att se helhetsperspektivet. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team och har lätt för att kommunicera tekniska koncept på ett tydligt och enkelt sätt. Din noggrannhet och strukturerade arbetsmetodik gör att du alltid levererar arbete av hög kvalitet.
Vi Erbjuder På LGL Construction får du det bästa av två världar: det lilla bolagets närhet, snabba beslutsvägar och prestigelösa kultur, kombinerat med stabilitet och långsiktighet med EAB som ägare. Här är du inte bara en del av ett företag - du är en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar lösningar med hög kvalitet och kundnytta.
Vi är stolta över vår höga trivsel och den starka gemenskapen mellan kollegor. Här hjälps vi åt, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Du får möjlighet att växa både professionellt och personligt, med stort utrymme att ta ansvar, påverka och utvecklas i takt med verksamheten.
Välkommen till LGL Construction - där din kompetens gör skillnad och din utveckling är en självklar del av vår resa framåt.
I denna rekrytering samarbetar LGL Contruction med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Frågor om tjänsten besvaras av Jennifer Djureholt 0702-091 693 eller Magnus Ryberg 0370 - 123 00.
Om LGL LGL Construction är ett fristående bolag inom EAB-koncernen, med rötterna djupt förankrade i det småländska entreprenörskapet. Sedan starten 1967 har vi vuxit från en enkel ladugård till en modern anläggning med 7000 m2 fabriksyta i Smålandsstenar. Med över 50 års erfarenhet och ett dedikerat team på cirka 40 medarbetare, levererar vi svensktillverkade stållösningar av hög kvalitet - från idé till färdig montering.
Vi arbetar med två produktområden: stålbyggnader och lagerinredningar, med all konstruktion, produktion och utveckling samlat under eget tak. Det ger oss kontroll över hela processen och möjlighet att skapa flexibla, hållbara lösningar som möter våra kunders behov. Läs mer på: lgl.se
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar och verksamt inom tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Med koncernens 420 anställda och en omsättning på ca 2 500 MSEK, står LGL ännu starkare rustade för framtiden. Läs mer på eab.se
