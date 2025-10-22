Beräkningsingenjör strukturmekanik, FEM
2025-10-22
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2025-10-22Beskrivning av jobbet
Beräkningsteamet på AFRY i Skåne söker både nyblivna och erfarna beräkningsingenjörer till vår verksamhet i Helsingborg.
Som beräkningsingenjör hos oss kommer du få möjlighet att arbeta inom ett brett fält av strukturmekaniska simuleringar mot många olika kunder och branscher. Uppdragen kan komma att variera i både storlek och innehåll, och utföras antingen på AFRYs kontor eller på plats hos våra kunder.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att omfatta tekniska leveranser, det vill säga att genomföra strukturella analyser (FEA), redovisa och rapportera resultaten av dessa. Har du erfarenhet kommer du även att få möjlighet att agera mentor, stötta dina mindre erfarna kollegor, möta kunder och uppdragsleda andra i din roll.
Som beräkningsingenjör på AFRY förväntas du ha en öppen och anspråkslös attityd och det är en stor tillgång om du har lätt att skapa goda relationer. Vårt arbete kan drivas direkt mot kunder men vi fungerar också som en expertis inom bolaget där vi hjälper till i större interna projekt med vår kunskap.Kvalifikationer
Du är minst civilingenjör från M, F, V med en gedigen utbildning inom tillämpad mekanik och hållfasthetslära. För denna tjänst söker vi dig som är svensktalande.
Vi söker både dig som nyexaminerad mot FEM och beräkningsmekanik samt dig som har längre erfarenhet av tekniska beräkningar med hjälp av FEM.
Du är en driven och ansvarstagande person som på ett effektivt sätt kan förmedla dina resultat och analyser till både tekniska specialister och generalister. Vi vill även att du har en hög känsla för kvalitet i leveransen och kundvärdet.
Som person är du noggrann, ambitiös och vetgirig. Du gillar att träffa människor och har förmåga att anpassa dig i nya miljöer. Du är självständig, handlingskraftig, van att ta egna initiativ och är bra på att kommunicera och dokumentera.
Du har en stor kunskap i och engagemang för hållfasthetsanalyser och bidrar gärna med dina kunskaper för gruppens utveckling.
Det är meriterande om du har en erfarenhet från Ansys, Abaqus eller LS Dyna.
Ytterligare information
Hos oss finns omfattande kunskap och erfarenhet inom strukturmekanik. Vill du bli en del av Sveriges bästa beräkningsgäng - då har du hittat rätt!
Urval sker kontinuerligt, sänd gärna in din ansökan redan idag! Skicka med CV, studiemeritförteckning samt personligt brev.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
