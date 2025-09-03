Beräkningsingenjör strukturmekanik - FEA
2025-09-03
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2025-09-03Beskrivning av jobbet
Vi har stor efterfrågan på ingenjörer inom strukturmekanik och söker nya medarbetare till vår beräkningsavdelning i Stockholm.
Som Beräkningsingenjör inom strukturmekanik hos oss kommer du att jobba med olika typer av simuleringar och analyser mot flera av AFRYs världsledande kunder. Uppdragen kan komma att variera i både storlek och innehåll, och utföras antingen på AFRYs kontor eller på plats hos våra kunder.
Du kommer att få möjlighet att driva dina egna projekt med stort personligt ansvar för att möta uppsatta mål. Ditt arbete blir en viktig del av sektionens pågående satsning mot försvars- och fordonsindustrin. Det finns därmed goda möjligheter att forma en egen roll och påverka avdelningens verksamhet.
Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att omfatta tekniska leveranser, det vill säga att genomföra strukturella analyser (FEA) och redovisa resultaten av dessa, samt diskutera och implementera konstruktionsändringar för att förbättra produkterna du jobbar med. Du kommer även att få möjlighet att agera mentor och stötta dina mindre erfarna kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom teknisk fysik, maskinteknik eller liknande och har minst 2 års arbetslivserfarenhet av strukturmekanik. Du har erfarenhet från fordons- eller försvarsindustrin och har hög kompetens inom generell hållfasthetsanalys, både avseende teori och praktik.
Du behärskar kommersiella beräkningsprogramvaror som ANSYS, ABAQUS, LS-Dyna eller liknande, och kan använda dessa obehindrat för att utföra avancerade analyser/simuleringar. Analytiska beräkningar använder du som ett komplement för att bland annat säkerställa kvaliteten i dina FE-analyser.
Som person är du analytisk, har du god förståelse för nödvändig kvalitet i dina leveranser och strävar alltid efter att göra ett så bra arbete som möjligt. Du är också en god kommunikatör och har en förmåga att förklara komplexa tekniska problem för personer i din omgivning.
Du har hög social kompetens och uppskattar att samarbete med dina kollegor för att tillsammans nå goda resultat och uppsatta mål.
Ytterligare information
Hos oss finns omfattande kunskap och erfarenhet inom både strukturmekanik och strömningsmekanik. Vill du bli en del av Sveriges bästa beräkningsgäng - då har du hittat rätt!
Urval sker kontinuerligt, sänd gärna in din ansökan redan idag! Skicka med CV, studiemeritförteckning samt personligt brev.
Kontaktuppgifter för frågor:
Emil Olofsson
• 46 10 505 45 34emil.olofsson@afry.com
Vi ser fram emot din ansökan, senast den 31/8.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
