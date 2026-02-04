Beräkningsingenjör sökes till globalt teknikföretag
Framtiden i Sverige AB / Civilingenjörsjobb / Finspång Visa alla civilingenjörsjobb i Finspång
2026-02-04
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade tekniska analyser och bidra till utvecklingen av framtidens energilösningar? Vi söker nu en beräkningsingenjör till ett globalt teknikföretag där du får ta dig an komplexa ingenjörsutmaningar i en innovativ och kunskapsdriven miljö.
Om rollen som beräkningsingenjör
Som beräkningsingenjör arbetar du med tekniskt avancerade och utmanande frågeställningar kopplade till hållfasthet, livslängd och prestanda hos konstruktioner och komponenter.
En central del av arbetet är att bygga och utvärdera finita elementmodeller för att analysera statisk kapacitet, styvhet, stabilitet och utmattning. Genom kvalificerade FEM-analyser bidrar du till att säkerställa att produkter och system uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och funktion.
I rollen kommer du att:Arbeta med avancerade hållfasthets- och livslängdsanalyser av kritiska komponenter
Samarbeta nära konstruktörer och andra ingenjörsdiscipliner för att samla in underlag och tolka resultat
Omsätta komplexa beräkningar till praktiskt genomförbara lösningar
Använda verktyg som Abaqus, HyperWorks och Ansys samt bidra till automatisering med Python/MATLAB
Presentera resultat genom tekniska rapporter och dialog med interna och externa intressenter
Du blir en del av ett kompetent team av beräkningsingenjörer där erfarenhetsutbyte, problemlösning och teknisk utveckling står i fokus. Rollen ger dig möjlighet att arbeta med några av de mest krävande tekniska utmaningarna inom energi- och industrisektorn och att påverka framtidens hållbara lösningar.
Om dig
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team där samarbete och kunskapsdelning är centralt.
Skallkrav för tjänsten:
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande med inriktning mot hållfasthet/strukturanalys
God förståelse för strukturella analyser och beräkningsprinciper
Erfarenhet av FEM-metodik och simulering
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande är relevant arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-04Företaget
Kunden är ett globalt företag som är specialiserat på energiteknik. Företaget tillhandahåller lösningar och produkter för att producera, överföra och distribuera energi på ett effektivt och hållbart sätt. Kunden är involverad i hela energivärdekedjan, inklusive kraftgeneration, förnybara energikällor, kraftöverföring och smarta nätlösningar.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse, vi söker dig som tar examen till sommaren 2026!
Placeringsort: Finspång, möjlighet till hybridarbete
Arbetstid: Mån-fre kl 08:00-17:00 (möjlighet till flex)
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52029_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9723937