Beräkningsingenjör inom strukturmekanik
Etteplan Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-10-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etteplan Sweden AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
, Köping
eller i hela Sverige
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade beräkningsingenjörer inom strukturmekanik. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig!
Din roll
Som Beräkningsingenjör på Etteplan kommer du tillhöra affärsområdet Engineering Analysis som är Nordens ledande leverantör av tekniska beräkningar. Här kommer du arbeta nära våra kunder och med din expertis vara en viktig pusselbit i deras utmaningar. Arbetet sker oftast i vår stora och trivsamma in house-verksamhet och ibland ute hos våra kunder. Vi har en väldigt bred kundbas från många olika industrigrenar vilket gör att vi kan erbjuda en mycket utvecklande och stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter.
För denna tjänst kommer du tillhöra Östergötland (Linköping/Norrköping) där vi idag är 8 beräkningsingenjörer. Vi jobbar regelbundet tillsammans med våra kollegor i Solna och Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-27Profil
Vi söker nu dig som har en relevant kunskapsbas från en civilingengörsexamen (maskinteknik, teknisk fysik), lic eller Ph.D. eller har påvisad erfarenhet inom tekniska beräkningar. Du skall behärska både svenska och engelska språket samt i dessa vara kommunikativ i både tal och skrift. För att du ska trivas hos oss och vi med dig är det viktigt att du brinner för och vill utvecklas vidare inom tekniska beräkningar, är driven och nyfiken samt att du på ett öppet och prestigelöst sätt kan ta del av andras kunskaper och dela med dig av dina egna. Vi söker dig har nått till en senior nivå i din yrkesroll, där du utifrån ditt intresse kan få ansvar som uppdragsledare, agera stöd för våra juniora kollegorna, samt ha tekniskt ansvar för projekt. Vi ser att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av något eller flera av följande verktyg, ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA, Nastran, ANSA eller Hyperworks.
Denna tjänst kan komma att kräva att du genomgår en säkerhetsprövning baserad på gällande regler för säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsklassning tillkommer ytterligare krav på svenskt medborgarskap. Vi ber dig att ha detta i åtanke vid din ansökan.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9575216