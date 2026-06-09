Bensionstationsbiträde

Circle K Tuvan i Mora söker sommarjobbare! En tjänst som kan leda vidare till fastanställning. Vi söker dig som tycker om att ha kunden in fokus! En stor del av jobbet består av kassatjänst och att hantera och servera snabbmat till kunder. Allmänna arbetssysslor är att fylla på varor, pakethantering, hyra ut bilar och släpvagnar. Städning och hålla ordning och reda ingår i arbetet som en naturlig del. Du som söker ska vara glad, flexibel med arbetstider samt alltid ha kunden i fokus. Ensamarbete förekommer.