Bensionstationsbiträde

Mt Ericson Oil i Mora AB / Kassapersonalsjobb / Mora
2026-06-09


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Circle K Tuvan i Mora söker sommarjobbare!
En tjänst som kan leda vidare till fastanställning.
Vi söker dig som tycker om att ha kunden in fokus!
En stor del av jobbet består av kassatjänst och att hantera och servera snabbmat till kunder.
Allmänna arbetssysslor är att fylla på varor, pakethantering, hyra ut bilar och släpvagnar.
Städning och hålla ordning och reda ingår i arbetet som en naturlig del.
Du som söker ska vara glad, flexibel med arbetstider samt alltid ha kunden i fokus. Ensamarbete förekommer.

B-körkort krävs!

Maila din ansökan till: tarja.aaltoericson@circlekeurope.com
Du är också välkommen att lämna in din ansökan med CV på stationen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Personligt besök på stationen. Kontaktperson: Micke
E-post: tarja.aaltoericson@circlekeurope.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mt Ericson Oil I Mora AB (org.nr 556634-6499)
Brudtallsvägen 2 (visa karta)
792 32  MORA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Circle K Tuvan

Kontakt
Tarja Aalto Ericson
tarja.aaltoericson@circlekeurope.com

Jobbnummer
9956217

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