Bengtsfors: El & Servicetekniker
Jobbakuten Väst AB / Elektrikerjobb / Bengtsfors Visa alla elektrikerjobb i Bengtsfors
2025-10-04
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Bengtsfors
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige
Vem är du?
För att lyckas i rollen som el- och instrumenttekniker hos oss ser vi att du har erfarenhet av arbete med elektriska system och instrumentering, med fördel inom processindustrin. Du har en stark problemlösningsförmåga med känsla för detaljer och effektiva lösningar.
Relevant teknisk utbildning inom el eller automation
Erfarenhet av och kunskap om svag- och starkström
Meriterande med certifiering EX/ATEX klassning och erfarenhet från processindustrin
Svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Sjukvårdsförsäkring
FriskvårdPubliceringsdatum2025-10-04Om tjänsten
Vi behöver en el- och instrumenttekniker till underhållsavdelningen. Vi erbjuder en roll i ett stöttande team där du kan bidra till den gröna omställningen. Här får du vara med och utveckla vår anläggning för att möta kundernas behov och spela en nyckelroll i framtagningen av framtida klimatsmarta lösningar. Som el- och instrumenttekniker kommer du att ansvara för underhåll, felsökning och reparation av alla elektriska instrumenterings- och styrsystem inom anläggningen. Du samordnar med externa resurser och bidrar till kontinuerlig förbättring av instrumenterings- och säkerhetsprotokoll.
Diagnostisera elektriska- och signalproblem med hjälp av ritningar och dokumentation
Implementera lösningar för att underhålla och förbättra fabrikens instrumentering och system
Kalibrera instrument för att uppfylla driftskraven
Planera och genomföra installation och driftsättning av nya instrument och system
Utbilda och övervaka underhållspersonal och underleverantörer samt säkerställa att säkerhets- och kvalitetsstandarder följs
Arbeta med att ständigt förbättra anläggningens instrument och säkerhetsförfaranden Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9540636