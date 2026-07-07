Bemanninguppdrag för sjuksköterska - Linköping

Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-07-07


Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping eller i hela Sverige

Välkommen till Nära Vård - En del av Attendo
Vill du som sjuksköterska ha ett spännande bemanningsuppdrag på SÄBO? Just nu har vi bemanningsuppdrag i Linköping. Är du sjuksköterska och intresserad av ett uppdrag så kontakta oss redan idag!

Erfarenhet av arbete i omsorg i privat regi är meriterande

Vi erbjuder välbetalda uppdrag 450-550 kr/h

Boende kan erbjudas utifrån behov
För mer information om konsultuppdrag genom Nära Vård och för att få mer information om de uppdrag som finns tillgängliga kontakta:
Fredrik Andersson Verksamhetschef HSL fredrik.andersson1@attendo.se

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8033694-2091189".

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Ostergotland (visa karta)
595 91  MJÖLBY

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
9996025

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