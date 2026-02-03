Bemanningssjuksköterska Hemsjukvård Gävle

Berving/Hägglund AB / Sjuksköterskejobb / Gävle
2026-02-03


JH Vårdkonsult söker bemanningssjuksköterska för uppdrag i Gävle.
Legitimerad Sjuksköterska till konsultuppdrag i Gävle Våbo/HSV/LSS.
Vi söker dig med minst 3 års kommunal erfarenhet som SSK och har körkort.
Sommaruppdrag. Hög ersättning. Schema 75-100%.
Period: 8 jun (v24) - 23 aug (v34)Sista svarsdatum 8 mars 2026

JH Vårdkonsult erbjuder:
• Personlig service
• Bra villkor
• Konkurrenskraftiga löner
• 4,5% i Tjänstepension via Avanza
• Yrkesförsäkring via Folksam (rekommenderad av vårdförbundet)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jhvardkonsultab@gmail.com

Arbetsgivare
Berving/Hägglund AB (org.nr 559398-9899), http://jhvardkonsult.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
JH Vårdkonsult AB

Kontakt
Johan Hägglund
jhvardkonsultab@gmail.com
073-4050393

Jobbnummer
9719005

