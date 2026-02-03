Bemanningssjuksköterska Hemsjukvård Gävle

JH Vårdkonsult söker bemanningssjuksköterska för uppdrag i Gävle. Legitimerad Sjuksköterska till konsultuppdrag i Gävle Våbo/HSV/LSS. Vi söker dig med minst 3 års kommunal erfarenhet som SSK och har körkort. Sommaruppdrag. Hög ersättning. Schema 75-100%. Period: 8 jun (v24) - 23 aug (v34)Sista svarsdatum 8 mars 2026
JH Vårdkonsult erbjuder: • Personlig service • Bra villkor • Konkurrenskraftiga löner • 4,5% i Tjänstepension via Avanza • Yrkesförsäkring via Folksam (rekommenderad av vårdförbundet)