Bemanningsservice SU söker sjuksköterskor
2025-09-01
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna bemanningsenhet.
Vårt huvuduppdrag är att täcka upp vid akut frånvaro i sjukhusets samtliga dygnet-runt-verksamheter. Vi har spännande och utvecklande uppdrag inom både barn- och vuxensjukvård. Hos oss arbetar tillsvidareanställda och timanställda sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och skötare.
Vad erbjuder vi?
Lönetillägg enligt kollektivavtal
Introduktion anpassad efter tidigare erfarenhet och kompetens
Stimulerande och utvecklande arbete inom olika verksamheter och specialiteter
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på avdelning. Tjänsten är förlagd till dag- och kvällstid. Du planerar ditt eget arbetsschema via din digitala kalender i bokningssystemet TimeCarePool, enligt gällande arbetstidsregler och inom ramen för våra schemarutiner.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du är trygg och självständig i din sjuksköterskeroll och har flera års erfarenhet från olika verksamheter på sjukhus.
Vi söker dig som är flexibel och får stimulans av ständigt lärande i en föränderlig arbetsmiljö.
Du har god samarbetsförmåga och kan lätt anpassa dig till nya miljöer och förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
