Bemanningsservice söker undersköterskor för fast anställning
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna bemannings enhet.
Vårt huvuduppdrag är att täcka upp vid akut frånvaro inom sjukhusets samtliga dygnet-runt- verksamheter. Hos oss arbetar tillsvidareanställda och timanställda sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor och skötare.
Vad erbjuder vi?
Lönetillägg enligt kollektivavtal
Introduktion anpassad efter din tidigare erfarenhet och kompetens
Ett stimulerande och utvecklande arbete inom olika verksamheter och specialiteter
Regelbunden kompetensutveckling
Sedvanligt omvårdnadsarbete för undersköterska på avdelning.
Tjänsten är förlagd till dag- och kvällstid.
Du planerar ditt eget arbetsschema via din digitala kalender i bokningssystemet TimeCarePool, enligt gällande arbetstidsregler och inom ramen för våra schemarutiner.
Om dig:
Du är utbildad undersköterska (bevis från Socialstyrelsen skall kunna uppvisas innan anställning)
Du har minst fem års erfarenhet av arbete på sjukhus.
Arbetet ute på avdelningarna är självständigt och varierande, vilket ställer krav på att du känner dig trygg i din yrkesroll. För att trivas i rollen hos oss behöver du ha en god samarbetsförmåga samt ha lätt för att anpassa dig till nya miljöer.
Vi söker dig som är flexibel och får stimulans av ständigt lärande i en föränderlig arbetsmiljö och med erfarenhet från olika verksamheter på sjukhus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
