Bemanningssamordnare inom bokning
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Bemanningsenheten består av 1 Bemanningschef, 2 Bemanningsledare, 1 Bemanningscontroller och 5 Bemanningssamordnare, 23 poolanställda och våra ca 590 timvikarier. Nu söker vi dig som vill komplettera vårt team i rollen som Bemanningssamordnare!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som bemanningssamordnare har du en central funktion i att planera och samordna bemanning gentemot våra tim- och poolanställda. Du arbetar med bokning och säkerställer att bemanningen sker enligt gällande arbetsrättsliga regler.
Bemanningsenheten bistår flera av kommunens förvaltningar, främst inom förskola, grundskola, vård och omsorg samt måltid och service, vilket innebär att du får en bred förståelse för olika verksamheters behov och förutsättningar.
Du kommer att:
* Koordinera och boka personal till kommunens verksamheter
* Hantera personaladministration och frågor kopplade till företrädesrätt och konvertering enligt LAS och Allmänna bestämmelser
* Vara ett ansikte utåt för bemanningsfrågor och ge service med hög kvalitet
* Utveckla bemanningsprocesser och rutiner tillsammans med bemanningsledare och kollegor för att förbättra service och effektivitet inom enheten.
Arbetstid:
Tjänsten innebär att du arbetar var tredje helg enligt ett rullande schema. Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 06:15 och 16:00, och kan variera beroende på veckodag. Lediga dagar på vardagar ges i enlighet med arbetshelgerna.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Möjlighet att utvecklas som bemanningssamordnare
Ett engagerat och stöttande teamKvalifikationer
Vi ställer krav på att du har en eftergymnasial utbildning inom personalarbete, HR, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din utbildningsbakgrund ger dig god förståelse för bemannings- och rekryteringsfrågor, arbetsrätt och administrativa processer, vilket är centralt i rollen som bemanningssamordnare.
Du har kunskap om arbetsrättsliga regler, särskilt LAS och AB.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av bemanningsfrågor.
Det är ett krav att du har mycket god datorvana och är trygg i digitala system.
Vi söker dig som:
Har helhetssyn kring bemanning och sinne för detaljer.
Tar initiativ, trivs i ett högt tempo och har förmåga att prioritera och hantera många uppgifter samtidigt.
Kommunicerar tydligt och säkerställer att förväntningar är klara för alla parter.
Samarbetar gärna i team och värdesätter goda relationer med kollegor och beställande enheter.
ÖVRIGT
Ersättning

Enligt avtal.
