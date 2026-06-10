Bemanningsplanerare till vikarieenheten
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2026-06-10
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vikarieenheten är en av fyra enheter på HR-avdelningen. Tillsammans med HR-enhet, löneenhet och systemenhet arbetar enheten med strategiska och operativa HR-frågor, där kompetensförsörjningsområdet ligger högt på agendan. På vikarieenheten arbetar 6 Bemanningsplanerare och 4 Rekryterare med att rekrytera och bemanna timvikarier till vård- och omsorg, skola, anpassad grundskola, förskola, lokalvård och måltidsservice.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare arbetar du med att rekrytera, administrera och tillsätta timvikarier till verksamheten. Vi använder idag systemen Självservice och Time Care Pool. Du kommer i din roll att ha många kontaktytor och samverkan med verksamhet och timvikarier. I rollen ingår att hålla i informationsmöten och utbilda i bemanningssystemet Time Care Pool. Din förmåga till flexibilitet och relationsskapande värderas därför högt, likväl att kunna tala inför större grupper och representera vikarieenheten.
Du arbetar med långsiktigt förbättringsarbete för en god personalförsörjning och tillsättning utifrån bemanningsbehov. Du finns även som stöd för våra vikarier i arbetsrelaterade frågor. I din roll är du förvaltningens ansikte utåt och verkar för att främja Mölndals stads arbetsgivarvarumärke.
Bemanningsarbetet utvecklas till att bli mer digitaliserat och systembaserat, varpå vi vill att du har ett intresse och kunskap av att arbeta i olika datasystem. Du kommer att ha en viktig funktion i att driva och ta fram lösningar för helheten i Mölndals stad. Det är därför viktigt att du bidrar med positiv energi i teamet och trivs att arbeta i en föränderlig utvecklingsmiljö.
Arbetstider för tjänsten varierar mellan kl. 06:15-16:30. Vi erbjuder flexibel arbetstid som kan förläggas i samråd med kollegor då verksamheten bemannas varje dag. I rollen ingår behörighetsadministration och användarsupport. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom personal och lön eller annan administrativ yrkesutbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av bemanningsplanering, och arbete i bokningssystemet Time Care Pool. Det är en stor fördel om du har god systemkunskap, gärna från Time Care pool.
Meriterande är även vana från service, bemanning- och rekryteringsarbete samt att du är väl förtrogen med kommunala avtal.
För att du skall trivas i rollen som bemanningsplanerare ska du vara serviceinriktad, kommunikativ, flexibel, handlingskraftig och prestigelös. Vi förutsätter att du är strukturerad och självständig då du kommer att ansvara över egna uppdrag. Som person gillar du att utifrån verksamhetens mål och att samarbeta i grupp.
Vi vill att du har god kommunikativ och dokumentationsförmåga genom att du kan uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift. Självklart håller du en hög servicenivå, är förtroendeskapande och möter andra människor med stor respekt, oavsett funktion. Då det periodvis är ett högt tryck i verksamheterna är det viktigt att du har förmåga att prioritera och organisera.
Vi vill att du är administrativt kunnig, noggrann och uppvisar mycket goda datakunskaper och förmåga att analysera och se till helheten. Vi vill att du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Excel.
Du trivs med att lära dig nya saker och arbetar på ett noggrant och strukturerat sätt samt ser en utmaning i att utveckla verksamhetens rutiner.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-18 Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363), http://molndal.se/timvikarie
Göteborgsvägen 11-17 (visa karta
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431 82 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, HR-avdelningen Kontakt
Enhetschef
Julia Eisele julia.eisele@molndal.se 031-315 16 73 Jobbnummer
9958304