Bemanningsplanerare till Socialförvaltningen
2026-04-16
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Som bemanningsplanerare ingår du i ett team där du och dina kollegor ansvarar för Socialförvaltningens vikariehantering. Ni utgör en nyckelfunktion som ser till att verksamheterna får in vikarier med rätt kompetens vid rätt tidpunkt.
Rollen som bemanningsplanerare är omväxlande och innebär ett nära samarbete med verksamheter och stödfunktioner.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat planering och rekrytering av personal med tidsbegränsad anställning utifrån verksamheternas behov, inklusive:
* genomförande av intervjuer
* bakgrundskontroller
* kontroll av arbetstillstånd
* inhämtande och bedömning av referenser
* upprättande av anställningsavtal
Du kommer även ha:
* ansvar för hanteringsprocessen av arbetsskador och tillbud avseende tidsbegränsat anställda personal
* samverkan med lönecentrum avseende anställningar, lön, ersättningar och kvalitetssäkring av underlag
Du arbetar med verksamhetens behov i fokus på ett rättssäkert sätt så att lagstiftning, riktlinjer och rutiner följs.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag. Möjlighet till distansarbete finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullgjord gymnasieutbildning samt tidigare erfarenhet av bemanning, schemaläggning och rekrytering.
För att kunna hantera de system du använder som ett stöd i ditt arbete förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket i tal och skrift på så sätt att du kan förstå, göra dig förstådd och kommunicera med olika målgrupper samt skriftligen dokumentera det verksamheten kräver.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har ett välkomnande förhållningssätt med fokus på samarbete med olika verksamheter för att uppnå kommunens mål och du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2026-00124".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991)
Katriinedalsgatan 2-4 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen
