Bemanningsplanerare till SiS ungdomshem Sundbo
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Ekonomiassistentjobb / Fagersta Visa alla ekonomiassistentjobb i Fagersta
2026-07-27
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU).Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en nyckelfunktion och vara med och bidra till att vår verksamhet fungerar från dag till dag? Sök jobbet som bemanningsplanerare på SiS!
Vi expanderar och söker nu en till bemanningsplanerare till vår organisation på Sundbo för att stärka upp vårt HR-team!
Som bemanningsplanerare har du det övergripande ansvaret för bemanningsplaneringen för institutionens alla avdelningar. Rollen är en viktig del i att skapa förutsättningar för SiS att skapa ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen.
Du ansvarar för den operativa planeringen med att bemanna arbetspass och samordna institutionens bemanningsbehov, både på kort och lång sikt. Vid behov anpassar du scheman vid till exempel rehabilitering eller tillfälligt deltidsarbete och är även en nyckelperson för att få ihop schemaläggningen vid semesterperioder. Som bemanningsplanerare är du involverad i planeringen av introduktion för nyanställda, du informerar och följer upp avseende institutionens övertidstimmar och arbetar proaktivt med att identifiera rekryteringsbehov. Utöver den operativa bemanningsplaneringen är du också ansvarig för att administrera och vara institutionens expert i bemanningssystemet Besched.
Arbetet innebär att du kommer att arbeta självständigt och nära din bemanningsplanerarkollega, och har samtidigt många kontaktytor och samarbeten med såväl medarbetare, enhetschefer som dina närmsta kollegor i HR-teamet. Du kommer att få möjlighet att få vara med och påverka myndighetens utvecklingsarbete och arbetssätt kopplat till bemanning och schemaläggning genom ett nätverk bestående av såväl nationella expertfunktioner som bemanningsplanerare vid andra institutioner.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som bemanningsplanerare tror vi att du drivs av möjligheten att jobba i en verksamhet som är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Du har en god förmåga att jobba i ett högt tempo och samtidigt skapa dig en överblick över helheten.
Du är lyhörd och strukturerad samt har en god förmåga att förutse behov och utifrån dem planera ditt arbete. Då behovet av personal kan ändras snabbt krävs att du är flexibel och självständigt kan strukturera och prioritera om ditt arbete. Dina många kontaktytor kräver också att du har en god kommunikativ förmåga och en hög servicekänsla.
Du ska också ha:
Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning på administration eller HR eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig.
God kunskap om och förståelse för lagstiftning och regelverk om arbetstid
Erfarenhet av att ha arbetat med bemanning och schemaläggning
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande med kunskaper inom personal- och bemanningssystem, t.ex. Besched. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti. Intervjuer kommer ske under september.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
737 90 ÄNGELSBERG Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare - ST/OFR
Cecilia Norman cecilia.norman@stat-inst.se +46104535514 Jobbnummer
10013285