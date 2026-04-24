Bemanningsplanerare till Rättspsykiatrin i Växjö
2026-04-24
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Rättspsykiatriska regionkliniken bedriver högspecialiserad psykiatrisk vård och är en av landets fem större specialistkliniker inom rättspsykiatrin. Kliniken har utöver regionuppdrag ett riksintag. Flertalet av klinikens patienter är överlämnade av domstol till vård. I uppdraget innebär även att ta emot patienter från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk vård. Kliniken består av elva slutenvårdsenheter samt en öppenvårdsenhet. Kliniken har ca 450 medarbetare. Du kommer vara organiserad under klinikens HR- och kompetensförsörjningsenhet där det idag arbetar tre bemanningsplanerare.
Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare är man ett chefsstöd i dagliga bemanningsfrågor både gällande vakanser, korttids- och långtidssjukfrånvaro som berör avdelningarna på kliniken. Detta arbete innebär att du är första kontakt vid sjukanmälan, kortare frånvaro, VAB, arbetsanhopning och semesterplanering. Arbetet kan också innebära att du omfördelar resurser mellan olika avdelningar inom enheten. På detta vis medverkar du till att avdelningens resurser utnyttjas optimalt. Du är också involverad i introduktionsplanering, uppföljning och schemaläggning av nyanställd personal i samråd med avdelningschefer. Du kommer att arbeta i Time Cares schemaplaneringsprogram där du koordinerar och sammanställer avdelningarnas scheman. Likaså kommer du arbeta i Time Care pool där man hanterar timanställd personal. Man är även behjälplig i personaladministrativa systemet, Personec, ex för att hantera fellistor, att tillstyrka ledigheter och utbildningar etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial administrativ utbildning och/eller har en utbildning inom hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbete inom Rättspsykiatrin och systemkunskap inom Time Care Planering, Time Care Pool och Personec är meriterande. Kunskaper om arbetsrättsliga lagar samt vårt kollektivavtal allmänna bestämmelser inom offentlig sektor ses också som meriterande. Din datorvana är mycket god, du kan hantera Officepaketet och IT-verktyg och du har intresse och förståelse för lönesystemets uppbyggnad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du är strukturerad, noggrann, lösningsfokuserad, kan skapa förtroende och goda relationer både med avdelningschefer och medarbetare. Du är även serviceinriktad, positiv och har ett helhetsperspektiv i ditt sätt att arbeta. Vi ser även att du har en vilja och ett engagemang att vara med och driva verksamheten framåt.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 258/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Box 1223
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Kontakt
Bemanningsplanerare
Karolina Johansson 0709-844 850 Jobbnummer
9873155