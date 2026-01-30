Bemanningsplanerare till Ljungbacken
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2026-01-30
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Uddevalla
, Vänersborg
, Kungälv
, Göteborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en nyckelfunktion och vara med och bidra till att vår verksamhet fungerar från dag till dag? Sök jobbet som bemanningsplanerare på SiS! Rollen har funnits i ett år på Ljungbacken och är en del av SiS nya organisation med sikte på ett mer likvärdigt och effektivt arbetssätt i hela organisationen.
Som bemanningsplanerare har du tillsammans med din kollega det övergripande ansvaret för bemanningsplaneringen för institutionens alla avdelningar. Du ansvarar för den operativa planeringen med att bemanna arbetspass och samordna institutionens bemanningsbehov, både på kort och lång sikt. I rollen ingår även ansvar för den övergripande bemanningsplaneringen inför semesterperioder och att vid behov anpassa scheman vid till exempel rehabilitering eller tillfälligt deltidsarbete. Utöver den operativa bemanningsplaneringen är du också ansvarig för att administrera och vara institutionens expert i bemanningssystemet Besched. Arbetet innebär att du kommer att arbeta självständigt och samtidigt ha många kontaktytor och samarbeten med såväl medarbetare, enhetschefer som dina närmsta kollegor bestående av bland annat HR-generalist och administratörer. Du kommer att få möjlighet att få vara med och påverka myndighetens utvecklingsarbete och arbetssätt kopplat till bemanning och schemaläggning genom ett nätverk bestående av såväl nationella expertfunktioner som bemanningsplanerare vid andra institutioner.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som bemanningsplanerare tror vi att du drivs av möjligheten att jobba i en verksamhet som är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Du har en god förmåga att jobba i ett högt tempo och samtidigt skapa dig en överblick över helheten. Du är lyhörd och strukturerad samt har en god förmåga att förutse behov och utifrån dem planera ditt arbete. Då behovet av personal kan ändras snabbt krävs att du är flexibel och självständigt kan strukturera och prioritera om ditt arbete. Dina många kontaktytor kräver också att du har en god kommunikativ förmåga och en hög servicekänsla.
Du ska också ha:
• Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning på administration eller HR eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig
• God kunskap om och förståelse för lagstiftning och regelverk om arbetstid
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemanning och schemaläggning
• Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande med kunskaper inom personal- och bemanningssystem, t.ex. Besched.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag. Flextidsavtal tillämpas.
Som medarbetare hos SiS ingår flera förmåner i din anställning, dessa kan du läsa om här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning.
Fackliga representanter:
Stefan Eriksson OFR/S: 072-553 61 31
Henrik Isgren Saco-s: 010-453 40 23
Shadi Shiek Khalil Seko: 010-453 23 41
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9713270