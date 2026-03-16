Bemanningsplanerare till förvaret i Mölndal
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker bemanningsplanerare till Migrationsverkets förvar i Mölndal.
Det är både tillsvidareanställning och även vikariat som längt tom 270131. Vi erbjuder en miljö som präglas av mötet med människor och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder ett jobb som är viktigt på riktigt
Det händer mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt på riktigt.
Vad gör en bemanningsplanerare?
Som bemanningsplanerare arbetar du med att se till att verksamheten bemannas utifrån den aktuella frånvaron i verksamheten. Du planerar och bemannar verksamheten både på kort och på lång sikt. Därför är det viktigt att du har en helhetssyn och kan sätta dig in i verksamhetens behov. Därutöver arbetar du med administrativa arbetsuppgifter exvis semesterplanering. Du har tät dialog med medarbetare och samarbetar dagligen med teamledare och chefer.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande gentemot både kollegor, sökande och andra intressenter. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är mycket noggrann och arbetar ständigt för att detaljerna ska bli korrekt.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Gymnasieutbildning
- Erfarenhet av bemanningsplanering eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av bemanningsplanering av schemalagd verksamhet
- Erfarenhet av administrativt arbete inom statlig verksamhet eller kommunal verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidareanställning och ett vikariat som längst tom 270131
Arbetstider: kontorsarbetstider
Placering: Mölndal
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 270406. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163)
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst Kontakt
Amanda Rasmusson Fairbanks 010-2034668
9798398