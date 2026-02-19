Bemanningsplanerare till förvaret i Åstorp
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd / Administratörsjobb / Åstorp Visa alla administratörsjobb i Åstorp
2026-02-19
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker bemanningsplanerare för förvaret i Ljungbyhed och Åstorp, med placering i Åstorp.
Vid en förvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt.
Vad gör en bemanningsplanerare?
Som bemanningsplanerare utgör du en stödfunktion för förvaren i Åstorp och Ljungbyhed i frågor som rör personal. Du arbetar självständigt med bemanningsplanering på både kort och lång sikt och fungerar som ett stöd för enhetens personal. Du säkerställer att schema och bemanning sker i enlighet med Migrationsverkets gällande kollektivavtal.
Arbetet innebär mycket kontakt och samarbete med övriga medarbetare både på den egna och andra enheter på Migrationsverket samt Statens servicecenter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande, anstränger dig för att hitta lösningar. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
Du är även strukturerad och kan självständigt planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du tänker strategiskt och ser till sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har
- Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Kunskap om schemaläggning och bemanningsstruktur
- Erfarenhet av arbete i en serviceinriktad roll
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
- Goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av arbete i Excel
Det är meriterande om du har
- Utbildning inom personaladministration
- Erfarenhet från arbete med personaladministration
- Kunskaper i personaladministrativa system, främst Heroma
- Kunskap om schemaläggning och bemanningsstruktur i dygnet runt-verksamhet
- Erfarenhet av att bygga scheman
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Åstorp, resor till Ljungbyhed förekommer
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Formaner-och-villkor.html.
Migrationsverket gör kontroller i misstanke- och belastningsregistret inför beslut om anställning. Publiceringsdatum2026-02-19Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 8 mars 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
