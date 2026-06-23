Bemanningsplanerare
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2026-06-23
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– Ett jobb med plats för växtkraft
Är du ansvarstagande och lösningsorienterad? Motiveras du av att arbeta i en stöttande funktion och trivs med variation i arbetet? I syfte att möta verksamheternas behov av korttidsvikarier söker vi nu en bemanningsplanerare – välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss!
Bemanningspoolen i Krokoms kommun består idag av 9 tillsvidareanställda undersköterskor och 16 tillsvidareanställda barnskötare, ca 300 timanställda vikarier samt administrativ personal. Administrationen är placerad i centrala Krokom.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
Bemanningspoolen står inför en omorganisation där vi ska bli en central schema och bemanningsenhet och inför den förändringen behöver vi expandera vårt team med ytterligare en bemanningsplanerare, från tre till fyra tjänster.
En dag som bemanningsplanerare
Som bemanningsplanerare ansvarar du för att möta upp behovet av korttidsvikarier från våra olika verksamheter, med hjälp av bemanningssystemet Time Care Pool planerar du in så att rätt vikarie, med rätt kompentens, hamnar på rätt arbetsplats, på rätt tid. Bemanningsplanerarna kommer även hantera all kortidsfrånvaro för SÄBO, LSS och Hemtjänsten.
Du hanterar vikariebeställningar som kommer in via bemanningssystemet från verksamheter inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan handla om både akuta kortsiktiga behov och planerade långsiktiga behov som semester eller annan frånvaro.
Det är även du som kommer ta emot och hantera korttidsfrånvaro från verksamheterna i socialförvaltningen.
I rollen ingår även att se över vikariebehov i verksamheterna, planera och boka in introduktioner både för de tillsvidareanställa "Poolarna" och de timanställda.
Du utför kontroll av tidsregler i Time Care Pool kopplat till dygnsvila och veckovila enligt arbetstidslagen, fördelar leasingbilar och har löpande dialog med chefer, administratörer och chefsstöd i verksamheterna.
Du ska trivas med att ha många kontakter både via telefon och mail.
I arbetet ingår även andra administrativa uppgifter såsom dokumentation och skriva minnesanteckningar samt hanterar uppföljningar i Excel. Du ska vid behov delta i rekryteringsprocesser och vara trygg i att ha uppföljande samtal med vikarier tex vid introduktioner och feedback.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Du har gymnasial utbildning samt är bekväm med att arbeta i flera olika system.
B körkort
Meriterande:
Erfarenhet från liknande arbete och/eller kunskap om arbetstidslagen.
Erfarenhet av att arbeta i Time Care Pool, Heroma och/eller Office 365.Övrig information
För att trivas i rollen är det viktigt att du har en god planerings- och samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande med en hög servicenivå i alla situationer samt kan uttrycka dig i både tal och skrift.
Du har ett lösningsorienterat förhållningsätt, ser möjligheter och trivs med varierande tempo.
Att arbeta som bemanningsplanerare ställer även krav på att kunna ta ansvar och egna initiativ, vara strukturerad och kunna göra omprioriteringar. Arbetet kräver stor flexibilitet och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på 100%
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Viss helg tjänstgöring kan komma att vara aktuell. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Jag ser framemot att vårt team växer med en ytterligare bemanningsplanerare, jag hoppas du kommer till och vill vara med att utveckla vår nya organisation. Under 2027 ska vi skapa en central schema och bemanningsenhet och vi behöver dig med energi och som gillar förändring.
Ser fram emot din ansökan.
Emma Holmberg, Verksamhetschef
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Verksamhetschef
Emma Holmberg emma.holmberg@krokom.se +4664016250 Jobbnummer
9974146