Bemanningskoordinatorer sökes - Boxflow Staffing
Boxflow Staffing Syd AB / Administratörsjobb / Helsingborg
2025-08-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vi söker dig som, vid sidan av dina studier, är intresserad av bemanningsbranschen. Boxflow Staffing söker nu engagerade personaladministratörer som vill arbeta främst på helger på vår jour i Syd, med placering i Klippan och Malmö. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du har möjlighet att arbeta både på plats och hemifrån.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär kontakt med både kunder och konsulter. En stor del av rollen består av att ta emot sjukanmälningar, hantera schemaläggning, boka ut konsulter samt övrig administration.
Arbetstiderna är schemalagda under morgon, dag, eftermiddag eller kväll, beroende på behov. Arbetstiderna varierar beroende på säsong, och du som söker bör trivas med både tidiga morgnar eller sena kvällar då vår jour är bemannad mellan 05.00 och 23.00. Hos oss kommer du antingen att arbeta förmiddags- eller eftermiddagspass, beroende på schemaläggning. Du förväntas kunna arbeta minst var tredje helg. Vid behov och under högsäsong (t.ex. sommar eller jul) kan även vardagspass förekomma.
Tjänsten inleds med en introduktion på vårt kontor i Östra Ljungby under dagtid.
Vi söker dig som kan börja så snart som möjligt.
ArbetsuppgifterI rollen som bemanningskoordinator ansvarar du för att:
Hantera beställningar och sjukanmälningar utanför kontorstid
Boka ut rätt konsulter till kunder
Ha löpande kontakt med kunder och konsulter via telefon
Utföra administration kopplat till bemanningen
Profil & bakgrund
Vi ser gärna att du har ett särskilt intresse för bemanning, personaladministration, rekrytering och logistikbranschen. Som person är du driven, strukturerad och ansvarsfull, samtidigt som du är serviceinriktad och trivs med att ha telefonkontakt. Du är flexibel, självgående och anpassningsbar, vilket gör att du har lätt för att hantera olika situationer. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.
För rätt person finns det goda möjligheter till anställning efter avslutade studier. Det är även meriterande om du har körkort och tillgång till bil för tjänsten.
Ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och väljer själv om du vill delge det till rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Rekryteringen sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Dajana Sutalo dajana@boxflow.com Jobbnummer
9463854