Bemanningskoordinator till Sabbatsbergsbyn
2026-03-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Sabbatsbergsbyn är ett boende med 106 lägenheter fördelade på tre hus.
Nio avdelningar är boende för de som har en utredd demenssjukdom och två avdelningar är för de som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Sabbatsbergsbyn är ett boende i Stockholms innerstad mellan S:t Eriksplan och Odenplan. Det är ett centralt äldreboende i Vasastan med grönskande områden runt knuten. I Sinnenas Trädgård träffas vi för grillning, gymnastik, underhållning och fika.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta i ett spännande och varierande uppdrag som utvecklar dig. Vi värnar om en arbetsplats där samverkan och ett gott arbetsklimat står i fokus för att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig även:
friskvårdbidrag
goda förutsättningar att kombinera privat- och arbetsliv samt vinter- och sommararbetstid
semesterväxling
en centralt belägen arbetsplats
läs mer om våra förmåner och Stockholms stad som arbetsgivare.
Din roll
Som bemanningskoordinator är en stor del av arbetet schemaläggning och bemanning. Detta innebär schemaplanering för lång sikt, hantering av akut och kortsiktig bemanning, avropa personal utifrån våra avtal, stödja medarbetare i schemafrågor och ansvara över bemanningsekonomin.
Övriga arbetsuppgifter är vid förfrågan bistå med löneunderlag, hantering av tjänstekort, bidra i utvecklingsarbeten, introducera ny personal och övriga administrativa arbetsuppgifter utifrån enheternas behov.
Din kompetens och erfarenhet
För den här tjänsten behöver du
eftergymnasial utbildning från ett administrativt program
erfarenhet av schemaläggning och bemanning i verksamheter som bedrivs dygnet runt
erfarenhet av planeringssystemet Medvind
goda kunskaper inom arbetsrätt (ATL, LAS, kollektivavtal, semester)
mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
att arbeta i systemen LISA självservice, Agresso eller Excel
schemaläggning och bemanning för större verksamheter, cirka 100 medarbetare
liknande roll inom kommunal verksamhet
vård och omsorg.
For att lyckas och trivas behöver du vara professionell och stabil för att säkerställa hälsosamma arbetstider, god arbetsmiljö och trygg bemanning eftersom du är länken mellan verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål. Som ensam bemanningskoordinator är du självgående, eftersom du är i kontakt med många människor har du även god samarbetsförmåga. Avslutningsvis är du mål-och resultatorienterad samt har en helhetssyn, detta för att säkerställa effektiv resursnyttjande och god ekonomisk hållning. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Äldreomsorgsavdelningen, Område vård- och omsorgsboende , Sabbatsbergsbyn Kontakt
Fouad Khabout, rekryteringskonsult fouad.khabout@stockholm.se 08-50811742 Jobbnummer
9815080