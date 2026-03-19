Bemanningskoordinator till kirurgavdelning 70D - vikariat
2026-03-19
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde kirurgi och urologi har cirka 400 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.
På kirurgavdelning 70D bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård med inriktning mot kolorektal-, endokrin- och akutkirurgi. Hos oss vårdas både patienter som genomgår planerade operationer och patienter som läggs in akut via akutmottagning eller från andra sjukhus. Vi tar även emot traumapatienter, exempelvis efter fallolyckor eller våldsskador.
Kombinationen av elektiv och akut kirurgi skapar en varierad och stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vi söker nu en bemanningskoordinator för ett vikariat på cirka ett år.
Ditt uppdrag
Som bemanningskoordinator har du en central roll i verksamheten och arbetar nära avdelningschef och biträdande avdelningschefer.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• schemaplanering och schemaläggning på både kort och lång sikt
• daglig planering av bemanning utifrån verksamhetens behov och bemanningsmål, med hänsyn till kompetensfördelning
• samarbete och koordinering med övriga bemanningskoordinatorer inom verksamhetsområdet
• registrering och administration i personaladministrativa system
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning samt relevant yrkeserfarenhet eller utbildning inom området. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och/eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har erfarenhet av arbete i bemannings-, schemaläggnings- och personalsystem, och goda kunskaper i Heroma är ett krav.
Det är även meriterande om du har:
• grundläggande kunskaper inom arbetsrätt, avtal och personalekonomi
• erfarenhet av administrativt arbete, exempelvis inom lön eller personaladministration
Din kompetens
Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande. Arbetet kräver att du är självständig, flexibel och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera - även när förutsättningarna snabbt förändras.
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Eftersom rollen innebär ett stort eget ansvar är du trygg i att fatta beslut, bland annat utifrån arbetstidslagens regelverk.
Du har ett intresse för IT-system och lätt för att sätta dig in i nya verktyg. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på cirka ett år med omfattning 100 %. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 018- 617 50 80, isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se
Fackliga kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
